Jóvenes podrán ir a 4 festivales de música de verano por 90 euros dentro de una campaña sobre el teléfono de violencia

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, presenta en rueda de prensa, la campaña ‘Bono Jovenmania’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud ha puesto en marcha la campaña 'Libres' para dar visibilidad al teléfono de atención a víctimas de violencia de género en Cantabria, el 942 214 141, que permitirá acceder a los cuatro festivales de verano, Música en Grande, Hoky Music, Bahía Sun y Negrita Music Festival, por un precio total de 90 euros si se responden una serie de preguntas sobre este recurso del Gobierno de Cantabria.

La consejera, Begoña Gómez del Río, ha explicado que cualquier persona puede utilizar este teléfono, disponible las 24 horas del día, para resolver dudas, conocer los recursos disponibles, recibir apoyo profesional y pedir ayuda. En este sentido, ha subrayado que "no hace falta estar en situación extrema para llamar".

Al respecto, ha precisado que es "un recurso para quien duda, para quien no sabe si lo que está viviendo es normal o para quien simplemente necesita orientación".

Para visibilizar el 942 214 141 entre los jóvenes, la campaña 'Libres' se articula a través del bono jovenmanía para acceder a los cuatro festivales de verano a un precio conjunto de 90 euros, lo que supone un ahorro de cerca del 53% respecto al coste individual de los eventos.

El acceso a los 1.000 bonos que se han puesto a la venta para jóvenes con edades entre 14 y 30 años se puede realizar a partir de las 12 horas a través del portal de juventud del Gobierno de Cantabria (www.jovenmania.com) y www.conciertosdecantabria.com.

"Es un gesto mínimo, pero con gran valor para generar conciencia", ha opinado la consejera, que ha señalado que este teléfono no es sólo una cifra, "es atención permanente, confidencialidad y acompañamiento". "Es fundamental que los jóvenes lo conozcan", ha asegurado.

También ha comentado que la campaña 'Libres' estará presente en los festivales con el objetivo de dar visibilidad a este recurso en espacios donde miles de jóvenes conviven, disfrutan y comparten experiencias.

Según ha indicado, la concienciación frente a la violencia de género también debe estar presente en espacios donde se desarrolla la vida de las personas, especialmente de los jóvenes.

Sobre 942 214 141, la consejera ha aclarado que no sustituye al teléfono estatal 016, sino que "lo complementa". "Aporta cercanía y conexión directa con los recursos disponibles en Cantabria", ha especificado.

"'Libres' busca informar, prevenir y acompañar", ha resaltado, señalando tres ideas para cualquier persona que vea esta campaña: "que es libre; que el control no es amor; y que, si necesita ayuda, hay alguien al otro lado del teléfono 942 214 141".

En la presentación de la campaña 'Libres', la consejera ha estado acompañada por la directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández; la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González; y Guillermo de la Vega, gerente de Mouro Producciones, empresa organizadora de los festivales musicales.

BONO JOVENMANÍA

Cada persona puede comprar hasta un máximo de cuatro unidades del bono jovenmanía, y puede asistir a los cuatro eventos o a los que quiera, porque no es necesario ir a todos.

Cuando llegue al primer festival, recibirá una pulsera de tela que deberánconservar puesta durante todo el verano. Además, en cada festival se le entregará una pulsera cashless para ese evento en concreto.

Los jóvenes tendrán también acceso a transporte seguro desde distintos puntos de Cantabria, pudiendo comprar billetes autobús para ir a cada uno de los festivales por dos euros.

Música en Grande tendrá lugar en el pabellón Óscar Freire de Torrelavega, los días 25, 26 y 27 de junio. David Bisbal, Manuel Turizo, Juan Magán y Leire encabezan un cartel que se completa con Álex Ubago, Corona, Blin Blin Dj Set, Danny Romero, Hey Kid, Lyanno, Mafalda Cardenal, Marc Seguí, Óscar Martínez Dj, Walls y Whigfield. El precio de su abono a día de hoy es de 59 euros.

El Hoky Music se celebrará el 18 de julio en la campa de La Magdalena. En esta ocasión, el festival organizado por Mouro Producciones, con programación especialmente destinada al público juvenil que incluye los conciertos de algunos de los artistas urbanos más de moda, como Fernando Costa, Lucho RK, Hard GZ, Alvama Ice y John Pollon. El precio de su entrada, a día de hoy, es de 39 euros.

La Campa de La Magdalena acogerá el 19 de julio el Bahía Sun, un nuevo formato que llega de la mano de Mouro Producciones y Oxo para trasladar el concepto del tardeo al nivel de festival y que está teniendo una gran acogida entre los jóvenes. El evento propone una experiencia continua que presenta diez artistas, tres escenarios, show inaugural, fiesta bresh, animación, zonas recreativas, efectos especiales y otras experiencias que se sucederán durante horas. Encabezan el cartel artistas internacionales de la talla de Nervo y Ovy on The Drums. Su precio actual es de 30 euros.

El cuarto evento incluido en el bono Jovenmanía es el Negrita Music Festival, que se celebrará los días 27 y 28 de agosto en la Virgen del Mar, en Santander. Dos días de pura música urbana y el mejor ambiente joven para despedir el verano. Encabezan el cartel, artistas de la talla de Ana Mena, Juan Magán, Delaossa, MVRK o D. Valentino. Su precio actual es de 65 euros.