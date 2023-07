Juan Gómez 'Chicuelo' lleva hoy al Casyc un recital de flamenco "atípico" sin palmas, cante, ni cajón

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista y compositor Juan Gómez 'Chicuelo' ofrecerá este miércoles, a las 20.00 horas, en el Teatro Casyc de Santander, el recital 'Caminos', un concierto de flamenco "atípico" que deja a un lado las palmas, el cante y la percusión de cajón y con el que el artista ha tratado de "crear algo diferente" y "desmarcarse" de sus trabajos anteriores, acompañándose del baile, la batería y el violonchelo.

Al quitar esos tres elementos tan significativos del flamenco, ha explicado el artista, "casi que parece que no sea flamenco", y eso, ha dicho, fue un "reto" desde el principio.

Así lo ha indicado en la presentación hoy del espectáculo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha reconocido que esta vez quería "crear algo nuevo", "componer y hacer un disco sin esos elementos para desmarcarme de los anteriores y que pasara algo diferente".

'Chicuelo', que ofrece por primera vez este espectáculo en Cantabria, ha asegurado tener "muchas ganas" de enseñárselo al público cántabro del Casyc.

Según ha detallado, durante la elaboración de este proyecto, lo primero fue pensar en la parte rítmica o el bloque musical, y una vez completada esta parte, fue cuando se puso manos a la obra con el baile.

Para el proceso de creación ha contado con "tan buenos artistas que cada uno de ellos podría ser el dueño del disco", porque "son grandísimos músicos". Se trata de David Gómez, a la batería; Martín Meléndez, al violonchelo; y Karen Lugo, "una bailaora total" que puede "hacer lo que quiera" porque tiene "un absoluto dominio de la música, del movimiento, del silencio y del espacio".

"Cuando cuentas con artistas de esta categoría, todo se hace más fácil, y todo lo que he hecho y he compuesto también ha sido, a su vez, pensando en ellos", ha relatado el compositor barcelonés, para quien este recital ha terminado siendo "más dinámico, más fácil, y más natural" al haberse creado la música al tiempo que los espacios para cada artista que está con él en el escenario.

"No veo que haya nada forzado", ha incidido, y aunque ha admitido que al ser "el padre de la criatura" puede hacérsele "más difícil ponerle pegas", también es "bastante crítico" con su trabajo, y en esta ocasión "hasta el día de hoy cuando lo voy escuchando me sigue gustando".

Sobre las razones que le han llevado a interpretar este recital tan distinto de flamenco, 'Chicuelo' ha destacado por encima de todo "la inquietud", ya que siempre ha sido un artista "inquieto", y aunque viene de "las más profundas raíces del flamenco y de lo más clásico", también es partidario de colaborar con músicos de otros géneros para hacer otro tipo de música.

En cualquier caso, para el artista "primero hay que estar ahí, conocer bien la música en cuestión y profundizar ahí abajo, conocer las raíces, y cuando eso se conoce ya te da el pie" a hacer otro tipo de cosas.

"También tiene que ver con la música que escuchas, porque yo no solamente he escuchado flamenco, he escuchado todo tipo de música, he escuchado mucho clásico, he escuchado jazz, he escuchado música moderna, he escuchado música brasileña", ha detallado el artista, quien ha asegurado que este último disco es el que más influencias de otros estilos y lugares tiene.