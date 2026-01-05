Juan Manuel Lamela, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UC

Juan Manuel Lamela, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan Manuel Lamela se ha convertido en nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) con el objetivo de convertirlo en un órgano representativo "real" y "cercano" al alumnado.

Lamela, estudiante de primero de Relaciones Laborales, se presentó a la elección impulsado por su "inconformismo nato" que le lleva a implicarse en todo aquello que considera que puede mejorarse, ha explicado en un comunicado la UC.

El nuevo presidente considera que debe realizarse una reforma del Reglamento de régimen Interno y simplificar los trámites administrativos, ya que, a su juicio, entre el estudiantado existe "desinformación" sobre el qué, dónde y cómo realizar muchos procedimientos.

"La gente está muy perdida. Los alumnos no saben a dónde ir o no saben cómo actuar frente a exámenes, por ejemplo", ha señalado.

Así, plantea mejorar la comunicación con el alumnado a través de los delegados de centro, curso o titulación y que también extenderá a los futuros estudiantes, visitando centros, con el objeto de ofrecerles información sobre los estudios que pueden realizar.

En este sentido, el presidente del CEUC plantea el desarrollo de "mapa de trámites" como una de las herramientas para mejorar la comunicación y simplificar la tramitación administrativa.

El vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UC, Íñigo Casafont, ha felicitado a Lamela y le ha expresado su disposición a colaborar "estrechamente" con el Consejo de Estudiantes, convencido de que "la cooperación institucional y el trabajo conjunto son la mejor vía para fortalecer la participación estudiantil y avanzar en iniciativas que favorezcan el bienestar y la empleabilidad de los alumnos de la UC".

En este sentido, ha agradecido al nuevo presidente del Consejo de Estudiantes "el paso dado" al asumir la representación del estudiantado, ya que, en su opinión, "refleja compromiso y responsabilidad con la comunidad universitaria".

Acompañan a Juan Manuel Lamela en el equipo del CEUC el vicepresidente, Adrián Martin, el secretario, Samuel Herrero, y los vocales Alejandro Martin, Keeyci Virginia Florián, Alex Ortega y Paula Gómez.

Cada uno se encargará de un área de trabajo. Así, Adrián Martin abordará los asuntos relacionados con transporte, movilidad y vivienda; Alejandro Martin, participación y eventos; Paula Gómez, salud mental e igualdad; Keeyci Virginia Florián, régimen interno, administración y transparencia, y Alex Ortega, se encargará de la coordinación de la Junta de Delegados.

El nuevo equipo pretende que más alumnado se acerque y participe en el Consejo para lo cual se pone a disposición del estudiantado en el teléfono 649 914 968 o en el correo electrónico presidencia.ceuc@alumnos.unican.es.