La jueza manda a prisión sin fianza al conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo

Archivo - centro penitenciario de El Dueso, en Santoña - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza de instrucción de Torrelavega en funciones de guardia este viernes ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo, en el que falleció ayer, jueves, el copiloto del vehículo que conducía.

El implicado, de 26 años y residente en Santander, pasó esta mañana a disposición judicial de la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital del Besaya, que ha dictado el auto con la citada medida cautelar, han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El joven fue arrestado en las inmediaciones de Polanco a media mañana del jueves, horas después del siniestro ocurrido pasadas las seis de la mañana en la carretera autonómica CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y a consecuencia del cual falleció el copiloto, también de 26 años y vecino de Madrid.

El detenido conducía un vehículo de alta gama -en el que en total viajaban seis personas, una de las cuales resultó herida de gravedad- que escapó del control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico realizaba en el momento del siniestro en la zona de Suances, y en el que habría superado en más del triple la tasa permitida.

Tras huir, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas. A continuación, el conductor huyó a pie del lugar hasta que fue localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

SEIS PERSONAS Y TRES HERIDOS.

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro, y además de fallecer el copiloto, otra persona resultó herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más salió ilesa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.