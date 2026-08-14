La jueza manda a prisión sin fianza al conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo

Fue arrestado en Polanco por la Guardia Civil, horas después de escapar de los agentes tras un control de alcoholemia

Archivo - centro penitenciario de El Dueso, en Santoña
Archivo - centro penitenciario de El Dueso, en Santoña - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 17:03
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SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza de instrucción de Torrelavega en funciones de guardia este viernes ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor fugado tras el accidente mortal de Hinojedo, en el que falleció ayer, jueves, el copiloto del vehículo que conducía.

El implicado, de 26 años y residente en Santander, pasó esta mañana a disposición judicial de la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital del Besaya, que ha dictado el auto con la citada medida cautelar, han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

El joven fue arrestado en las inmediaciones de Polanco a media mañana del jueves, horas después del siniestro ocurrido pasadas las seis de la mañana en la carretera autonómica CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y a consecuencia del cual falleció el copiloto, también de 26 años y vecino de Madrid.

El detenido conducía un vehículo de alta gama -en el que en total viajaban seis personas, una de las cuales resultó herida de gravedad- que escapó del control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico realizaba en el momento del siniestro en la zona de Suances, y en el que habría superado en más del triple la tasa permitida.

Tras huir, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas. A continuación, el conductor huyó a pie del lugar hasta que fue localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

SEIS PERSONAS Y TRES HERIDOS.

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro, y además de fallecer el copiloto, otra persona resultó herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más salió ilesa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.

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