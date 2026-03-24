El juicio contra el joven de 18 años acusado de agresión sexual a su novia de 13 se celebra a puerta cerrada

Fachada del Palacio de la Justicia de Santander - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido celebrar a puerta cerrada el juicio señalado para este martes contra un joven de 18 años acusado de agredir sexualmente a su novia de 13, para el que la Fiscalía pide 22 años de cárcel.

El juicio se ha iniciado minutos después de las 11.00 horas en la Sección Primera, que justo cuando iba a dar comienzo ha anunciado que se celebraría a puerta cerrada, sin posibilidad de audiencia pública.

El procesado se enfrenta a dos delitos de agresión sexual a menor de edad. Según el ministerio fiscal, ambos eran novios, él conocía la edad de chica y no habían mantenido relaciones sexuales previamente.

Encontrándose los dos junto a más amigos en la pista de un colegio y después de haber bebido alcohol, él la dijo que fueran a la parte trasera del colegio y allí "le pidió que se subiese encima de él". Entonces, el joven le levantó el vestido, le apartó la ropa interior y la penetró "sin utilizar preservativo y sin consentimiento de ella, quedándose ésta en estado de estupor y marchándose después a casa sin contar lo sucedido".

Días después, él la telefoneó porque "estaba muy embriagado" y le pidió "que fuera a buscarle para acompañarle a casa". La chica acudió a su encuentro y al ir a darle un abrazo éste, "de forma repentina, le bajó el pantalón y la ropa interior, la sujetó de cara a una pared y la penetró vaginalmente sin consentimiento de la misma durante breves instantes, ya que ella logró subirse el pantalón y marcharse corriendo a casa".

Días después, la chica se lo contó a su madre e interpusieron denuncia.

Señala el escrito del fiscal que la joven "padece daños psicológicos, encontrándose en una situación de vulnerabilidad social que afecta a diversas áreas de su vida de origen multifactorial, siendo uno de ellos los hechos denunciados".

La Fiscalía pide por estos hechos una pena de 22 años de prisión, 13 de años de alejamiento e incomunicación respecto de la joven, 17 años de inhabilitación para empleo con menores, ocho años de privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y 10 años de libertad vigilada tras la privación de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la menor con 15.000 euros por los daños morales ocasionados y las secuelas que padece.