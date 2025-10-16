Junta y Comité de la Administración cántabra se concentran por "la falta de negociación" en la oferta pública de 2025

Junta y Comité de la Administración cántabra se manifiestan por "la falta de negociación" en la oferta pública de 2025 - EUROPA PRESS

Junto a ellos, los bomberos forestales, que piden una ampliación "vía decreto" de la OPE de extinción de incendios

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 empleados públicos regionales, según la organización, se han concentrado este jueves en la sede del Gobierno de Cantabria contra la "falta de negociación" con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, después de que el pasado 2 de octubre solicitaran una reunión "urgente que no se ha producido" para abordar la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, en la que habrá libre oposición y para la que piden una fase de concurso.

Los convocantes, la Junta de Personal Funcionario y el Comité de Empresa de la Administración General regional han denunciado, a preguntas de los medios de comunicación, que la consejera les ha comunicado de manera "extraoficial, a través de varias vías, que no tiene ninguna intención de renegociar con nosotros nada".

Así lo ha afirmado la presidenta del Comité de Empresa, Rebeca Marqué Oceja, quien ha reiterado que el objetivo de la concentración ha sido reivindicar que se abra el debate sobre la fase de concurso público de 2026. Esta situación confronta con la postura de Urrutia, que, según Marqué, "no va a renunciar y no va a haber concurso".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria, Yolanda González, ha pedido que "vuelva a puntuar y a contar el tiempo trabajado" de los empleados públicos.

También, ha recordado que "en las dos (OPE) anteriores" se contó con una fase de concurso. "En la primera hubo un 40% y en la segunda un 25%", pero Urrutia "tiene la decisión tomada y todas las organizaciones sindicales pedimos que reconsidere la situación". Además, ha indicado que "en su día la consejera dijo que quería atraer talento y olvida el que ya tiene".

En esta línea, González no ha descartado "ningún tipo de movilización si (Urrutia) no nos escucha y reconsidera la situación".

AMPLIAR LAS PLAZAS PARA BOMBEROS FORESTALES

Asimismo, junto a ellos, se han manifestado los bomberos forestales del Gobierno regional para pedir una ampliación, "con un decreto", de las plazas dedicadas a extinción de incendios.

Ante el "aluvión de jubilaciones" y la ausencia de plazas ofertadas en la OPE de 2025, Marqué ha señalado que, además, 65 compañeros de este servicio "están en disposición de jubilarse" y ya se ha publicado la jubilación anticipada para los agentes de medio natural, por lo que "bastantes compañeros del equipo de extinción de incendios se van a poder jubilar en las próximas semanas".

La Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025 del Gobierno de Cantabria consta de 357 plazas, de las que 283 serán de turno libre, tanto de personal funcionario como laboral, y otras 74 de promoción interna para funcionarios.