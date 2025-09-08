La Junta Docente cifra en un 56,24% el seguimiento del primer día de huelga

Archivo - Huelga de docentes. Foto de archivo de la celebrada el pasado mayo - STEC - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha cifrado en un 56,24 por ciento el seguimiento del primer día de huelga de profesores que se está celebrando en el inicio del curso en Infantil y Primaria por la falta de un acuerdo suscrito de adecuación salarial.

Ese 56,24% de seguimiento apuntado por el órgano sindical se ha estimado tras recabar información en más del 75 por ciento de los centros educativos en los que está convocada.

La huelga en Infantil y Primaria se extenderá hasta este martes, 9 de septiembre, y seguirá, si se sigue sin acuerdo, los días 11 y 12 en Secundaria; el 17 y 18 en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Además, se prevé en todo el sistema educativo del 20 al 24 de octubre.

La Junta ha considerado un "éxito" este dato de seguimiento de la huelga en el arranque del curso escolar y un "indicador claro del respaldo de los docentes a las reivindicaciones planteadas" por los sindicatos.

Además, en su opinión, "adquiere todavía mayor relevancia" si se tienen en cuenta "el conjunto de trabas y obstáculos impuestos por la Consejería de Educación para tratar de impedir el derecho a huelga".

Así, los sindicatos han vuelto a censurar los "servicios mínimos excesivos y abusivos, que finalmente han sido tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria", así como el "bloqueo" del sistema de comunicación por correo electrónico de la Junta de Personal Docente con el profesorado.

A ello, ha señalado que se une "una estrategia constante de desprestigio y ninguneo hacia la labor docente en la opinión pública" y la "deslegitimación sistemática de nuestras reivindicaciones, entre otros intentos de desmovilización".

"Pese a este contexto adverso, el profesorado ha demostrado su compromiso y unidad", ha señalado la Junta, que ha felicitado "a todos los docentes que han participado en la huelga, así como a aquellos que, pese a querer hacerlo, han sido designados como mínimos".

Además, la Junta ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación convocada a partir de las 18.00 horas entre el Río de la Pila, donde se encuentra la sede de la Consejería de Educación, y Correos.

También ha exigido al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), "que se siente a negociar de una vez, en lugar de dar plantones a los representantes de los docentes".

Y ha vuelto a criticar la pretensión de la Consejería de incluir en el acuerdo de adecuación salarial una cláusula que condicione su aplicación a que se aprueben los Presupuestos de la comunidad autónoma.

"Resulta inaceptable exigir e incluir cláusulas abusivas que buscan convertirnos en rehenes de manejo políticos ajenos a la realidad de las aulas", ha indicado.

La Junta ha defendido que el profesorado de la enseñanza pública "siempre ha estado a la altura cuando el sistema lo ha necesitado, cumpliendo con creces sus obligaciones". "Y es por ello que, tras 18 años de espera, exigimos a la Administración que responda con justicia y reconozca el esfuerzo constante de demanda a sus docentes", ha reivindicado.