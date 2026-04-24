La Junta Docente insta a Silva a reunirse para abordar asuntos "urgentes: La educación pública no puede esperar"

Rueda de prensa de la Junta de Personal Docente - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente (STEC, AMPE, UGT y CCOO) ha instado al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a convocar "a la mayor brevedad" los espacios de negociación necesarios para abordar asuntos "urgentes" de la educación pública como son la bajada de ratios, la reducción de la burocracia y la regularización normativa de las actividades extraescolares.

"Sergio, la educación pública no puede esperar", ha dicho este viernes en rueda de prensa Conchi Sánchez (CCOO), quien ha denunciado que hace casi un mes --una vez alcanzado el acuerdo por la retribución salarial-- que los representantes sindicales trasladaron formalmente al consejero su disposición a retomar las conversaciones para "continuar avanzando en la mejora global de la educación pública", sin obtener respuesta.

Un silencio que "a estas alturas resulta preocupante", ya que son "cuestiones que afectan directamente al funcionamiento de los centros educativos, a la calidad del sistema público y al alumnado", ha aseverado.

Por ello, desde la Junta Docente se ha instado públicamente a Silva a que abandone la "inacción" --"al menos con las organizaciones que la forman", ha remarcado Sánchez-- y les convoque a una reunión para "dar respuesta a las demandas del profesorado y de la comunidad educativa en su conjunto".

Así, ha detallado que, "con una actitud constructiva", han propuesto actualizar el cronograma de negociación que afecta a una serie de asuntos "urgentes" y que son "ampliamente compartidos por todo el conjunto del profesorado".

En cuanto a la bajada de ratios, la sindicalista ha afirmado que se trata de una medida que cuenta con un "amplio consenso educativo y social" y ha lamentado que su negociación lleve "paralizada" desde 2024. Por ello, ha aseverado que es "imprescindible" retomarla ya que su implementación parcial sin un marco normativo claro, "no puede prolongarse indefinidamente".

Al respecto, ha incidido en que la Junta Docente no ha recibido respuesta de su última propuesta sobre el asunto realizada en marzo de 2025, y ha añadido que el "preocupante descenso demográfico" ofrece "una oportunidad real y natural para mejorar la atención de todo el alumnado".

Mientras, sobre la carga burocrática, ha criticado que en esta materia "no se ha avanzado absolutamente nada" y ha advertido que el profesorado no puede seguir "asumiendo una carga creciente de tareas administrativas que restan tiempo a lo que es nuestra energía y nuestra labor principal: acompañar y evaluar al alumnado".

O SE REGULAN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O NO HABRÁ SALIDAS

Por último, Sánchez ha hecho hincapié en la "necesidad" de una regulación "clara y garantista" de las actividades extraescolares, es decir, de salidas y excursiones, que "complementan y amplían la formación", como sí tiene la educación concertada.

Y ha advertido que, de no haber respuesta por parte de la Consejería para negociar este asunto que los sindicatos "han planteado ya en varias ocasiones", la Junta se planteará medidas entre las que se encuentra que el próximo curso no se realicen salidas.

Según ha relatado, los docentes sienten a sus espaldas "la espada de Damocles" con cada una y, especialmente, "en los últimos tiempos", ya que ante "situaciones imprevistas o incidentes" en viajes escolares "se generan conflictos, inseguridad jurídica y una exposición injusta del profesorado a responsabilidades que no están suficientemente delimitadas".

"No podemos seguir en este limbo normativo (...) No es aceptable iniciar un nuevo curso sin un marco claro que garantice la seguridad jurídica para docentes, alumnado y familias", ha concluido Sánchez, quien ha reiterado la voluntad de diálago de la Junta Docente.