La Junta Docente va a seguir movilizándose por la subida salarial y no descarta nuevas huelgas

Archivo - Manifestación frente a la Consejería de Educación.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente va a seguir movilizándose para conseguir la adecuación salarial, cree que todavía hay "margen de negociación" en lo que resta de legislatura, y no descarta convocar nuevas jornadas de huelga.

Así lo ha anunciado su presidenta, Rus Trueba, este jueves a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que la Junta de Personal está estudiando las "diversas estrategias a seguir", en la hoja de ruta "todo está abierto" y no pueden "descartar nada".

Trueba ha señalado que la última reunión que mantuvieron ambas partes --Junta de Personal Docente y Consejería de Educación-- sobre la adecuación salarial fue en el mes de octubre y desde entonces el asunto está "encallado".

No obstante, cree que "todavía queda un año de legislatura donde se pueden conseguir muchas cosas" y, en ese sentido, aún tienen "margen de negociación y de poder llevar a un acuerdo".

De esta forma, a la espera de recibir una respuesta a las peticiones de reunión que han realizado desde la Junta de Personal Docente tanto a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como a los titulares de Educación y Economía, Sergio Silva y Luis Ángel Agüeros, respectivamente, su hoja de ruta es "seguir reclamando esta adecuación salarial docente porque existen mecanismos y sigue existiendo esa posibilidad", pese a que por ahora "no hay diálogo".

"Los docentes seguimos estando fuertes, seguimos siendo 9.000 y en ese sentido, sin presupuestos, vamos a seguir luchando por esta adecuación salarial", ha sentenciado Trueba, que ha afirmado que "tenemos mecanismos presupuestarios que permiten que se pasen partidas de un lado a otro para acometer esta adecuación salarial". En este punto, ha indicado que hay un remanente de 135 millones de euros.

No obstante, desde la Junta han insistido en que la denominada 'cláusula Silva', que condiciona el acuerdo sobre la subida salarial a la aprobación de los presupuestos, "tiene que desaparecer", al tratarse de una reclamación "merecida y digna" que se está acometiendo en otras comunidades autónomas, y que "es una cuestión de prioridades".

"Está claro que esa cláusula --que no estaba en el inicio y apareció en la reunión de verano-- era una utilización de los docentes como rehenes políticos", ha opinado la presidenta.

A su juicio, "no ha habido voluntad de acuerdo en ningún momento" por parte de la Consejería de Educación porque, si así fuera, "no hubiera existido" dicha cláusula.

"Si llegamos a firmar ese acuerdo con esa cláusula ahora mismo le tendríamos que estar explicando a los 9.000 docentes que no iban a cobrar ni un solo euro", ha apuntado Trueba, para quien "está visto que esta cláusula no tenía ningún sentido porque otros colectivos lo están cobrando".

Ha subrayado que han convocado a esta Administración hasta 13 huelgas educativas, algo que, en su opinión, es "insólito". "No podemos tener al mandado a un consejero de Educación que se enfada", ha apuntado.

La presidenta de la Junta ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de ANPE para presentar los resultados de su encuesta sobre valoración de la profesión docente y nuevas acciones de la campaña '1 docente, 1000 futuros'.