La Junta de Personal Docente exige la cobertura de todas las sustituciones

Suelen ser más de 200 al mes, de las que ahora solo se han cubierto 11

La Junta de Personal Docente no universitario de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC.OO., UGT y CSIF, ha denunciado hoy "el parón" que ha sufrido la cobertura semanal de las sustituciones de profesorado en situación de baja por enfermedad o ausencia por cualquier tipo de licencia o permiso, que superan las 200 al mes, y ha exigido "revertir inmediatamente esta situación".

Según ha explicado en un comunicado, hasta el momento de implantarse el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria, todas las bajas del profesorado eran cubiertas desde las listas de interinidad mediante un sistema de petición telemática que funcionaba semanalmente. Aunque con variaciones, por término medio el número de sustituciones que se efectuaban por este sistema superaba las doscientas al mes.

Durante las primeras semanas de confinamiento dicho sistema dejó de funcionar y los sindicatos comenzaron a recibir quejas de equipos directivos y de docentes, que trasladaron a la Administración.

Hace quince días se restableció el procedimiento telemático de cobertura de sustituciones, pero solamente se han ofertado dos sustituciones del Cuerpo de Maestros y nueve de los cuerpos de Secundaria. De seguir con este ritmo no se cubrirá ni la cuarta parte de las necesidades de los centros, han apuntado las organizaciones sindicales.

La Junta de Personal Docente ha mantenido una reunión con la Dirección General de Personal en la que, entre otras cuestiones, se ha pedido restablecer la normalidad que había hasta la declaración del estado de alarma, es decir, cubrir semanalmente todas las bajas del profesorado con la consiguiente sustitución por parte de personal interino.

En dicha reunión, celebrada el pasado viernes y de la que la Junta ha informado hoy, no hubo "acuerdo de ningún tipo por la postura inflexible de la Administración, que no modificó en nada su planteamiento inicial", ha denunciado la representación del profesorado.

"Esta Junta de Personal no comparte para nada el planteamiento de la Administración que, muy equivocadamente, considera que en el estado actual de teletrabajo educativo no es necesario sustituir a ningún docente de baja, salvo situaciones excepcionales como se viene haciendo en estas últimas semanas", ha señalado la entidad, que considera que este hecho no solamente supone "un desprecio" a este tipo de trabajo y una "desconsideración al esfuerzo inmenso que durante esta crisis está realizando el profesorado", sino que va a repercutir en el servicio educativo que recibe el alumnado "en un momento tan difícil como el que está viviendo".

En su opinión, la Consejería de Educación debería explicar "cómo es posible que un profesorado que está trabajando desde la mañana hasta la noche, sin horarios, adaptándose a todo tipo de plataformas digitales, aportando en la mayor parte de los casos sus medios informáticos y telefónicos, tratando de mantener la normalidad académica en un contexto completamente nuevo para él, y, lo más importante, intentando sostener emocionalmente a sus alumnos, tenga que hacerse cargo además del alumnado de otro docente cuando este cae de baja, con la sobrecarga psicológica de trabajo que ello supone en un momento como el actual".

En cualquier caso, la actividad lectiva continúa y, por lo tanto, se deben cubrir el 100% de las sustituciones para que el 100% del alumnado pueda ser atendido en las mismas condiciones que antes de la crisis sanitaria, ha enfatizado la Junta de Personal.

Ante la "rigidez" que está mostrando la Consejería de Educación, los sindicatos han hecho un llamamiento público a su titular, Marina Lombó, para que intervenga en este asunto.

"La Junta de Personal agradece las reiteradas declaraciones públicas de la Consejería loando el trabajo y el esfuerzo del profesorado de Cantabria durante el confinamiento; pero, agradecería mucho más que dichas declaraciones se tradujesen en hechos concretos, cubriendo todas las bajas que se producen entre los docentes con la correspondiente sustitución", ha concluido.