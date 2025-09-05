La Justicia saca a los tutores de los servicios mínimos decretados por Educación para la huelga docente

Archivo - Imagen de archivo de una jornada de huelga docente - EUROPA PRESS - Archivo

Es una medida provisional que revisará el lunes, cuando el Gobierno y CCOO están llamados a aportar sus alegaciones

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha suspendido cautelarmente el decreto de servicios mínimos de la huelga docente convocada para el próximo lunes y martes en lo que se refiere a la presencia de los tutores en las aulas de Infantil, primero de Primaria y Educación Especial, que no estarán obligados a permanecer en las clases como pretendía la Consejería de Educación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta medida cautelarísima en un auto dictado este viernes tras la petición de Comisiones Obreras de suspender el decreto de servicios mínimos. No obstante, es una medida provisional que revisará el próximo lunes, día en el que ha emplazado a las 9.30 horas al sindicato y al Gobierno de Cantabria, como parte recurrida, para que presenten alegaciones a esta decisión.

El auto, contra el que no cabe recurso, señala que el tutor desempeña "una función especialmente relevante", pero "considerando que son solo dos días de huelga, le parece a la Sala que esa función podría ejercerla alguno de los docentes que, según el decreto, conforma los servicios mínimos".

De este modo, sí se mantiene el resto de servicios mínimos del decreto: la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro.

Y ello porque, "habida cuenta de la relevancia de los derechos y valores afectados por la huelga", la Sala entiende que los servicios mínimos relativos al equipo directivo y los docentes añadidos en razón del número de alumnos de cada centro "no constituye una desproporción manifiesta ni una limitación desmesurada del derecho de huelga".