Los juzgados cántabros registraron 184 demandas de disolución matrimonial en el tercer trimestre, un 14,8% menos

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las demandas de disolución matrimonial descendieron en Cantabria un 14,8 por ciento en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial que ha hecho públicos este lunes.

El número total de procedimientos de divorcios y separaciones presentados entre julio y septiembre de este año se situó en 184, 32 menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se incoaron 216.

Este descenso en el tercer trimestre del año se suma al registrado también durante el segundo (-7,2%) y la tasa se sitúa en 31,1 demandas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional (33,8).

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, la tasa ha descendido en 5,5 puntos, cuando era de 36,6; y en 12,7 si se compara con el segundo trimestre de 2025, cuando se situaba en 43,8.

De hecho, la tasa de Cantabria es la tercera más baja de todas las comunidades autónomas.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.