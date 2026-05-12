La Lechería, Hotel Boutique Albus San Luis y Nuevo Candela, ganadores del certamen de pinchos goyescos de Camargo

Entrega de premios de las 'Jornadas del Buen Yantar' de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Lechería, Hotel Boutique Albus San Luis y Nuevo Candela han sido los establecimientos ganadores del certamen de pinchos goyescos celebrado con motivo de las 'Jornadas del Buen Yantar', promovidas por el Ayuntamiento de Camargo e incluidas en la programación de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde.

En concreto, el primer galardón ha recaído en La Lechería por su propuesta 'Dos de mayo', un pincho de rabo sobre base de puré de patata con compota de ciruela y alioli de ajo negro.

El segundo premio ha sido para Hotel Boutique Albus San Luis, por su elaboración basada en cabeza de cerdo asada con especias y cebolla roja al horno; mientras que el tercero ha correspondido a Nuevo Candela por 'Bala de mosquete', una croqueta de carrilleras sobre velo de papada frita.

El acto de entrega de los premios ha tenido lugar en el Consistorio con la presencia del alcalde, Diego Movellán; de la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara; del coordinador del área, Juan Ramírez; del presidente de la Asociación de Hostelería de Camargo, Valentín Cavia, y uno de los integrantes del jurado del certamen, Jesús Arruza.

Además, en él también se ha celebrado el sorteo de los bonos gastronómicos dirigidos a las personas que participaron en la 'Ruta del Buen Yantar', completando el sellado de los boletos en los establecimientos adheridos a la iniciativa.

Los premios sorteados consisten en vales de 300, 200 y 100 euros, repartidos en bonos de 20 euros para consumir en los locales participantes.

En nota de prensa, Movellán ha valorado positivamente el desarrollo de la fiesta homenaje que "ha vuelto a demostrar la capacidad de Camargo para organizar una programación amplia, participativa y con capacidad para atraer a público de todas las edades", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que esta última edición cerró con una asistencia estimada de 45.000 personas a los diversos actos organizados, convirtiéndose en la "más multitudinaria" hasta la fecha.

Asimismo, el regidor ha destacado la "elevada participación" registrada tanto en las actividades culturales e históricas, como en las propuestas gastronómicas vinculadas a las 'Jornadas del Buen Yantar', y ha agradecido la "implicación" de hosteleros, asociaciones, colectivos y vecinos en una celebración que "forma parte de la identidad del municipio" y que contribuye a "dinamizar" la actividad social y económica de Camargo.

En esta edición de la 'Ruta del Buen Yantar' han participado doce establecimientos hosteleros del municipio con propuestas gastronómicas inspiradas en la tradición, la creatividad y la temática goyesca vinculada al 2 de Mayo.