La Ley de Voluntariado sigue su tramitación tras tumbar PP, PRC y Vox la enmienda a la totalidad del PSOE

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP, PRC y Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, han tumbado la enmienda a la totalidad del PSOE a la Ley del Voluntariado de Cantabria con la que los socialistas reclamaban devolver el proyecto legislativo al Gobierno por "falta de participación, ambición y visión estratégica".

Los ocho diputados socialistas se han quedado solos apoyando su propuesta para no continuar con la tramitación de este proyecto de ley, una petición que ha defendido en el Pleno de este lunes la diputada del PSOE Nórak Cruz.

La parlamentaria ha considerado que el texto legislativo "es insuficiente, desequilibrado y no responde adecuadamente a las necesidades reales del voluntariado" de la región, algo que ha achacado a que el proyecto "nace con falta de participación" y, por ello, "no debe continuar su tramitación".

Así, ha denunciado el "veto ideológico" al "90% de las comparecencias propuestas" por su grupo y que, con ello, se ha puesto "en entredicho la diversidad y el pluralismo" que deberían promoverse desde la Cámara. "Si queremos que esta ley sirva para fortalecer la democracia participativa, empecemos, señorías, por respetar la nuestra", ha insistido la socialista.

Cruz ha defendido que el PSOE quiere que el texto se "enriquezca" con aportaciones de la sociedad civil y ha advertido que "toda ley nacida de un proceso viciado de origen, sin participación ni debate plural, arrastra una sombra de ilegitimidad política y social" pero, en este caso, ha considerado que además el proyecto de ley evidencia "falta de ambición y visión estratégica y transformadora" del voluntariado.

Desde el Gobierno, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha expresado su "asombro, decepción y tristeza" por el "espectáculo" del PSOE de presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley de Voluntariado de Cantabria, con el que se presente regular la acción "desinteresada" de cientos de personas.

Ha criticado que los socialistas hayan promovido una enmienda a la totalidad "sin presentar un texto alternativo" y lo hayan hecho tras permanecer ocho años en el Gobierno regional como encargado de la materia de voluntariado "sin mover un dedo".

Frente a ello, Gómez del Río ha reivindicado el trabajo desarrollado por el Ejecutivo encabezado por María José Sáenz de Buruaga (PP) "codo con codo con 27 entidades vinculadas al voluntariado" para prepara un proyecto de Ley con el que se acabe con la "anomalía" de que Cantabria no tenga una norma que lo regule.

"Tumbar sin proponer, criticar sin construir, borrar sin escribir", ha calificado la consejera la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE, a quien ha dicho que el proyecto busca "proteger a los voluntarios" y plantea un texto "trabajado, participativo y serio" que, no obstante, ha reconocido que "seguramente sea mejorable y, por ello, está abierto a aportaciones".

Y ha reivindicado que el voluntariado en Cantabria "debe tener la ley que se merece". "No por imposición, sino por justicia. No por cálculo, sino por convicción. No por titulares, sino por las personas. Porque hay causas que no necesitan eslóganes, solo voluntad", ha concluido la consejera, que ha confiado en que el resto de grupos parlamentarios apoyen el proyecto del Gobierno.

PP Y VOX EN CONTRA DE LA ENMIENDA Y SUS ARGUMENTOS

Desde el grupo parlamentario del PP, que sustenta al Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga, el diputado Alejandro Liz ha denunciado que a los socialistas "nunca les ha interesado el voluntariado" y presentan una enmienda "injustificada". "No solo no han hecho nada cuando gobernaban, sino que ahora, en la oposición, pretenden bloquear el normal desarrollo legítimo" de un ley impulsada por el Ejecutivo, ha censurado.

El 'popular' ha emplazado a los socialistas a mejorar el proyecto de ley con "enmiendas parciales" en lugar de ir "a lo fácil" como es la enmienda a la totalidad, pero ha considerado que el PSOE ha procedido así "porque no tiene nada que aportar" como evidencia que "solo dedicaron dos palabras al voluntariado en su programa electoral".

Sobre el tema de la participación en las comparecencias parlamentarias, ha negado "vetos" y ha defendido el "juego democrático de mayorías" en base al cual se han rechazado propuestas que solo eran "maniobras dilatorias" para que no "salga adelante este proyecto".

"No nos parece seria su enmienda a la totalidad, no nos parece responsable y, lógicamente, vamos a rechazarla porque creemos que ya es hora que Cantabria se equipare al resto de España y cuente de una vez por todas con una Ley de Voluntariado", ha concluido.

Desde Vox, el parlamentario Armando Blanco ha considerado que la enmienda del PSOE "no da para mucho", más cuando se basa en el argumento de "falta de participación" porque se rechazasen propuestas de comparecencias en comisión con las que "querían convertir el Parlamento en un circo" y no se les permitió con "el voto democrático" de la mesa.

Y también se ha referido al otro argumento de los socialistas en su enmienda sobre la "falta de ambición y visión estratégica", algo que Blanco ha rechazado y ha acusado al PSOE de querer "profesionalizar el voluntariado" mientras que el proyecto de ley defiende que siga siendo "una actuación altruista y desinteresada" sin crear "chiringuitos ideológicos como ustedes reclaman".

Tanto PP como Vox han mostrado su posición contraria a la enmienda a la totalidad del PSOE, mientras que el PRC solo ha intervenido en el turno de fijación de posiciones en el que la parlamentaria Rosa Díaz ha defendido la necesidad de que Cantabria cuente con una Ley de Voluntariado.

Ha rechazado el argumento del PSOE de que hubiese "vetos" en comisión y ha defendido que lo que hubo fueron "mayorías" a la hora e votar las comparecencias solicitadas. "Entendemos que eso no es motivo para una enmienda a la totalidad", ha dicho.

"Desde el PRC no entendemos que se paralice o que se retrase la tramitación de una ley tan necesaria por un tema que, desde el punto de vista ético, puede ser reprochable pero, desde el punto de vista legal, nos parece que se ha cumplido con toda la normativa aplicable", ha manifestado Díaz, que ha considerado "mejorable" el proyecto y, para ello, están las enmiendas parciales.