A licitación por 3,8 millones la construcción de 27 VPO de alquiler asequible en Torrelavega

TORRELAVEGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proceso para la construcción de un total de 27 viviendas protegidas de alquiler asequible en Torrelavega ha comenzado con la licitación de las obras, 15 de ellas en la Avenida de la Constitución y 12 en el edificio de Marqueses de Valdecilla y Pelayo 9, por un presupuesto conjunto de 3,8 millones de euros.

El alcalde, Javier López Estrada, ha mostrado su "satisfacción" por el inicio de estos proyectos, que se enmarcan en las actuaciones del Gobierno de Cantabria de promoción de VPO destinadas al alquiler asequible y que están financiadas por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto de la Avenida de la Constitución tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Según se establece en el pliego de condiciones, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de octubre de 2025 a las 18.30 horas ante Gesvican.

La actuación se desarrollará en una solar propiedad del Ejecutivo y cedido a la empresa pública, y contempla la ejecución de un edificio de 5 plantas, que albergará 3 viviendas en cada una. Una vivienda contará con un dormitorio, 6 con dos y otras 8 con tres dormitorios.

Mientras que en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo se rehabilitará el edificio cedido por el Ayuntamiento y se habilitarán diez viviendas con 2 dormitorios y otras dos, en la planta baja, con un único dormitorio.

Los trabajos incluyen también la colocación de un ascensor para hacer completamente accesible este inmueble. El presupuesto es de 1,4 millones de euros y el plazo de ejecución de 9 meses.

En este caso la presentación de ofertas de las empresas interesadas se puede realizar hasta el 20 de octubre a las 18:30 horas.