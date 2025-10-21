A licitación el proyecto de mejora de las instalaciones deportivas del CEIP Nuestra Señora de Latas

La actuación contará con una inversión cercana a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación el proyecto de mejora y modernización de las instalaciones deportivas del CEIP Nuestra Señora de Latas, situado en la localidad de Somo, en el municipio de Ribamontán al Mar.

La actuación, que contará con una inversión autonómica cercana a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se centrará en la construcción de una cubierta que proteja parte de la actual pista deportiva del centro, situada en primera línea de costa.

Una intervención que permitirá que los escolares puedan utilizar este espacio cualquier día del año, independientemente de la meteorología adversa, ha explicado el titular de Fomento, Roberto Media, en un comunicado.

Este anuncio, que se publica este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contempla también la renovación de la capa de acabado de la pista deportiva existente junto al colegio, así como la reordenación de los espacios, con el marcado de un nuevo campo de baloncesto.

Además, está prevista la construcción de una grada cubierta con aforo para 170 espectadores, la instalación de un nuevo sistema de iluminación y la ejecución de un edificio de vestuarios y servicios.

El consejero ha explicado que la "especial" situación en la que se encuentra esta instalación, que limita con terrenos de "gran valor ecológico", como las Dunas del Puntal o el Estuario de Miera, ha hecho que tanto el proyecto como los materiales utilizados "se hayan centrado en generar el menor impacto posible en este entorno".

Para ello, se utilizará en la cubierta una estructura de madera laminada, con cerramiento de policarbonato transparente, tanto en el techo como en los laterales, "para crear una infraestructura que encaje con su ubicación".

Media ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico por continuar mejorando este tipo de instalaciones en los centros educativos, tanto para la práctica de cualquier actividad deportiva, como para el disfrute del alumnado durante los recreos.