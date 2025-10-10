Liencres acoge el I Congreso sobre experiencias turísticas sostenibles, con un centenar de inscritos

Abordará asuntos como la convivencia, la relación entre turismo y cambio global o el patrimonio natural como recurso para turistas y residentes

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liencres acogerá el 16 y 17 de octubre el I Congreso sobre experiencias turísticas sostenibles, para el que ya se han inscrito más de 100 personas, de las que un 15% proceden de lugares de fuera de Cantabria, como Madrid, Sevilla, Valladolid, Granada, Galicia, Vizcaya, Ávila, Cádiz, Mallorca, Valencia, Alicante o Austria.

La celebración de este congreso es una de las 30 acciones recogidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Piélagos, y a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo abordará cuestiones enfocadas a compaginar los beneficios que aporta el auge de este sector con la calidad de vida de los vecinos.

Algunos de los temas serán la convivencia, el papel del patrimonio y la cultura en los modelos turísticos, el patrimonio natural como recurso para turistas y residentes, la relación entre turismo y cambio global o las maneras de lograr que el turismo impacte positivamente en las economías locales.

Estas jornadas, de carácter gratuito, están dirigidas a responsables de todos los niveles de las administraciones públicas que gestionan políticas turísticas, a empresas vinculadas al sector y especializadas en turismo sostenible, a profesionales y consultores especialistas en el diseño de planes y políticas de este tipo, así como al ámbito académico y universitario relacionado.

La primera edición del congreso se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la que han estado los consejeros de Turismo y Medio Ambiente, Luis Martínez Abad y Roberto Media; el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés; y la directora de CANTUR, Inés Mier.

Como han explicado, uno de los objetivos de este evento es el de dar a conocer experiencias en el ámbito del turismo sostenible, intercambiar conocimientos y establecer relaciones y redes de colaboración con destinos y entidades del sector.

CONTRA LA MASIFICACIÓN Y HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Así, Martínez Abad ha confiado en que el encuentro aportará conclusiones interesantes al modelo turístico de Cantabria, que ha destacado que se basa en la sostenibilidad, descentralización y desestacionalización. Además, ha dejado claro que "no pasa por la masificación".

"No buscamos batir records año tras año, sino que queremos repartir turistas a lo largo de todo el año, alargando en lo posible la temporada de verano, y este Congreso nos ofrecerá herramientas muy útiles para conseguirlo".

El consejero ha puesto en valor el incremento de un 9,3% de ingresos en el sector turístico entre junio y agosto según Exceltur, y se ha mostrado satisfecho con las expectativas para lo que queda de año, ya que son "muy positivas" -más que en el resto de comunidades-, pues se espera un aumento del 3,4% interanual en la previsión de ventas.

También ha señalado que Cantabria ha tenido un "buen verano" en cuanto a número de visitantes, ya que las pernoctaciones han aumentado un 1,5% y el propio sector ha hablado de ocupaciones medias "por encima del 85%".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente ha celebrado que se pongan en marcha experiencias que tengan que ver con propuestas sostenibles ya que, "en Cantabria, hemos hecho una apuesta decidida por la economía circular, por el cambio de modelo productivo, poniendo en marcha todo tipo de políticas que ayuden a proteger nuestro territorio".

Respecto al turismo, ha dicho que "tiene un peso importante en nuestra economía", pero debe ser "sostenible y que cuide nuestro territorio, que es el principal patrimonio que tenemos".

Finalmente, el alcalde de Piélagos ha añadido que durante años se ha pensando en turismo enfocado a atraer visitantes y "ahora toca gestionar el éxito".

"Queremos un debate constructivo, conocer buenas prácticas y sacar conclusiones aplicables tanto en Piélagos como en el resto de Cantabria y en toda España", ha dicho Caramés.