La lista de espera quirúrgica tenía a 30 de abril 580 pacientes menos que en 2025, según Pascual

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SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha defendido en el Pleno de este lunes que, según los datos ofrecidos del Ministerio de Sanidad, a pesar de las tres semanas de huelga médica contra el Estatuto Marco a lo largo de este año, la lista de espera quirúrgica del Servicio Cántabro de Salud a 30 de abril de 2026 contaba con 580 pacientes menos que el mismo día del año anterior, así como 0,8 días menos de demora media.

Así ha respondido al exconsejero de Sanidad la legislatura pasada, Raúl Pesquera (PSOE), quien ha criticado a Pascual por ser "el mayor peligro para la sanidad de Cantabria" por mantener a la comunidad autónoma en la última posición de esta materia.

Pesquera ha censurado el plan impulsado por el Gobierno desde 2023 porque, según él, "es malo", ya que apuesta por las peonadas en lugar de los turnos, que abrirían más quirófanos por las tardes. Sin embargo, ha agradecido la "transparencia" del Gobierno por habilitar una web que publica automáticamente los datos y por presentar la evaluación de los datos del 2025.

En respuesta, el 'popular' ha valorado los datos de demoras en lugar de los datos absolutos y ha señalado que en Cantabria "somos los que más mejoramos" porque es la comunidad que más reduce las demoras. En esta línea, ha argumentado que "como venimos de Guatepeor es muy difícil alcanzar la normalidad" debido al "problema estructural" que, según él, dejó el Gobierno anterior del bipartito PRC-PSOE.

En esta línea, Pascual ha apuntado que Cantabria ha conseguido "doblegar" esa tendencia, al aumentar un 14 por ciento las consultas, a pesar de que "el ecosistema político del Gobierno de Pedro Sánchez nos ha destrozado todo el plan" con las sucesivas huelgas médicas contra el Estatuto Marco, que han suspendido "2.000 intervenciones" y retrasado "miles de pruebas diagnósticas".

Pascual cree que el plan regional "no ha fracasado, sino que hemos seguido mejorando estructuralmente la situación", ya que en 2025 "hubo más cirugía, más rendimiento, más actividad ordinaria y más consultas externas".

ABSENTISMO

Por otro lado, Pascual también ha respondido a Vox sobre la tasa de absentismo laboral, que en Cantabria se situó en el 8,9% a cierre de 2025, la segunda más elevada del país.

Después de que Vox haya afirmado que el absentismo es una "auténtica hemorragia que desangra nuestra competitividad y compromete la viabilidad de miles de pymes y autónomos" o que "se ha normalizado la baja médica de tal manera que ya no se percibe como algo excepcional", el consejero ha replicado que este problema "no se arregla culpando al médico de firmar una baja".

"Da la sensación de que el sistema sanitario fuese una especie de fábrica de bajas", pero "quienes cursan una incapacidad temporal son médicos que valoran pacientes reales con patologías reales y bajo un marco normativo estricto. No firman opiniones, no firman ideologías", ha sentenciado.

Además, ha insistido en que no es "un fenómeno nuevo ni exclusivamente sanitario", sino que debe abordarse en coordinación con otras áreas como la empresa, la política laboral o la prevención de riesgos.

EVALUACIÓN DEL RADÓN

En otro punto del orden del día, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha avanzado que el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud del Trabajo (ICASST) impulsará este 2026 un proyecto "pionero" para evaluar la exposición al radón de los trabajadores, gracias a la colaboración con el Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria (LaRUC), "el único de calibración acreditado en España".

Así, ha detallado que el Gobierno regional promoverá la realización de mediciones en centros de trabajo seleccionados, con una partida de 30.000 euros en el Presupuesto General de Cantabria.

La acreditación del LaRUC "permite asegurar el adecuado control de los equipos empleados y la calidad global del proceso de medida", ha explicado el consejero. Además, es colaborador del Consejo de Seguridad Nuclear para desarrollar proyectos relacionados con la medida de la radiación natural en España y cuenta con más de 100 publicaciones científicas en revistas de alto impacto.

El fin del proyecto es obtener resultados "representativos, comparables y fiables" en base a criterios como la ubicación de los puestos de trabajo, el uso de los espacios o la localización geográfica del centro de trabajo.

Las mediciones se realizarán mediante campañas estructuradas de tres meses que cubrirán un periodo anual.

Todo el proceso de medición, desde la preparación y distribución de los detectores hasta el análisis y validación de los resultados, se someterá a los procedimientos de control de calidad del Laboratorio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad metodológica y el cumplimiento de los criterios establecidos.

Una vez completadas las campañas, el LaRUC elaborará una memoria final que incluirá un análisis conjunto de los datos, una descripción global de las actuaciones desarrolladas y una interpretación técnica de los resultados con propuestas de actuación.

De forma complementaria, se realizarán acciones informativas dirigidas a los servicios médicos sobre la exposición al radón en el ámbito laboral, la metodología aplicada y los criterios básicos para la interpretación de los resultados. En concreto, ya se celebró una el 8 de abril, bajo el título 'Radón en el ámbito laboral', que contó con la asistencia de más de 50 técnicos en prevención.

"Se trata de medir para conocer y conocer para actuar", ha defendido Arasti, quien cree que "vamos de la mano de los mejores".

El consejero ha adelantado esta actuación ante una interpelación de la diputada de Vox Natividad Pérez Salazar, que ha solicitado medidas para proteger a los trabajadores cántabros del radón, "una de las amenazas más graves para la salud pública", ha afirmado al señalar que en Cantabria causa la muerte a medio centenar de personas cada año.