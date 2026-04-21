El litoral cántabro, el centro y el Valle de Villaverde están esta tarde en aviso amarillo por tormentas - AEMET

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El litoral cántabro, el centro y el Valle de Villaverde están esta tarde en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas, según la información publicada este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

En todos los casos, el aviso está vigente desde las 15 a las 22 horas, con una probabilidad entre el 10% y el 40%.

La AEMET indica que las tormentas pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, chubascos localmente fuertes y granizo. Y son más probables en la mitad oriental.