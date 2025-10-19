El litoral pasa una noche casi tropical por encima de los 24 grados y registra tres de las máximas nacionales

SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria ha pasado una noche casi tropical en la que el mercurio de los termómetros ha superado los 24 grados centígrados, lo que ha ocasionado que la región registre tres de las temperaturas máximas de España.

Así, Castro Urdiales con 24,3 grados marcados a las 4.10 horas; Santander con 24,1ºC a las 3.50 horas, y el aeropuerto Seve Ballesteros con el mismo valor a las 4.20 horas, figuran en la lista de los diez lugares donde más calor ha hecho en el país en el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente. Un ranking que lidera Matxitxako (Vizcaya) donde se han alcanzado los 24,6ºC a las 1.00 horas.

A nivel regional, en el interior se han llegado a máximas de 23,5 grados en Ramales de la Victoria o 23,3 en San Felices de Buelna. Por contra, las mínimas se han dado en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa (5,3ºC); en Polientes (7,1ºC) y Cubillo de Ebro (7,2ºC), ambos en Valderredible, y Reinosa (7,4ºC).

Por otra parte, el viento se ha sentido en los Picos de Europa, donde Cabaña Verónica y Coriscao han registrado la quinta y sexta mayor racha nacional, con 94 y 91 kilómetros por hora, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.