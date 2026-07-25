La lluvia deja una precipitación acumulada de 23,2 mm en Ramales de la Victoria, la cuarta del país

Un bombero interviene en una inundación de garaje en Cayón - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha estado este sábado en aviso naranja (peligro importante) por lluvias que han dejado en la región una precipitación acumulada máxima de 23,2 litros por metro cuadrado en Ramales de la Victoria.

Con este valor, este municipio cántabro se sitúa en el cuarto puesto de la lista de los sitios de España donde más ha llovido esta jornada, que lidera Nájera, La Rioja, con 38 mm.

En este ranking también figuran en el quinto, séptimo y octavo lugar Sierrapando (Torrelavega), San Roque de Riomiera y Santillana del Mar que han registrado 22,2 mm, 19,8 mm y 19,2 mm, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además del aviso por lluvias, en el litoral, el centro y el valle de Villaverde estaba activado el amarillo (peligro bajo) por tormenta, que ha provocado chubascos intensos sobre el mar y que han tocado tierra por Suances, para continuar hacia el sureste, según ha informado la delegación de la AEMET en la comunidad.

Precisamente la villa es una de las localidades más afectadas por el agua, junto a Piélagos y Santa María de Cayón.

79 LLAMADAS Y 36 INCIDENCIAS

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha recibido hasta las 19.00 horas un total de 79 llamadas por este fenómeno meteorológico que han generado 36 incidencias, la mayoría relacionadas con inundaciones en viviendas, garajes y calzadas, sin que ninguna sea de gravedad.

Por ejemplo, en Santa María de Cayón, los bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido en dos casas, una terraza y dos garajes, uno de ellos con fosos de ascensor anegados, ha detallado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

En cuanto a las temperaturas, Cantabria ha superado tímidamente este sábado los 25 grados centígrados. Es el caso de Tama (Cillorigo de Liébana), donde el mercurio de los termómetros ha marcado 25,4ºC, la máxima regional. Le siguen el aeropuerto Seve Ballesteros (24ºC); Treto, en Bárcena de Cicero (23,8ºC); y Ramales de la Victoria (23,3ºC).