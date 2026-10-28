Lobete (Cantabristas) sobre la manifestación del sábado contra el PSIR de Olucas: "Vamos a parar los pies al Gobierno"

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete - CANTABRISTAS

Dice que "la utilización constante, arbitraria y espuria" del PSIR por parte del Ejecutivo "está generando una enorme inseguridad jurídica" SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, ha afirmado que con la manifestación convocada este sábado 31 por la formación contra el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Olucas "vamos a parar los pies al Gobierno del PP, a sus derribos y expropiaciones que solo benefician a promotores privados".

Así lo ha dicho Lobete en declaraciones a los medios este miércoles sobre la manifestación que recorrerá Villaverde de Pontones para protestar contra el macrocomplejo turístico de olas artificiales que el Gobierno de Cantabria está impulsando en esta localidad de Ribamontán al Monte.

El portavoz cantabrista considera que "la utilización constante, arbitraria y espuria" de la herramienta del PSIR "que está haciendo el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga está generando una enorme inseguridad jurídica, pasando por encima de los derechos y del interés general de los vecinos y vecinas para favorecer los intereses particulares de unos pocos promotores y especuladores".

Sobre la manifestación, Lobete ha explicado que la formación se moviliza "con el apoyo de vecinas y vecinos de la zona, de personas afectadas y de una mayoría de la sociedad cántabra que rechaza este tipo de macroproyectos turísticos y que reclama seguridad jurídica, y otro modelo económico para Cantabria que no apueste todo a la masificación turística".

Así, ha criticado que el Gobierno haya declarado "de interés social" el proyecto "sin ninguna justificación más allá de su potencial como captador de turistas".

En su opinión, el consejero de Fomento, Roberto Media, "no ha explicado ni un solo beneficio para la población cántabra; se ha limitado a reproducir las declaraciones del promotor inmobiliario y a leer su folleto promocional como si fuera un publicista de empresas ajenas".

Para Cantabristas, "una inmensa mayoría de la población cántabra está reclamando dejar de continuar acrecentando la masificación turística que sufrimos en Cantabria".

"No queremos este modelo de poner todos los huevos en la cesta del turismo. Nadie ha pedido un complejo turístico con una piscina de olas artificiales que ya ha sido rechazado en otros lugares. Nuestra tierra ni es ni será un resort turístico. Cantabria se defiende", ha concluido Lobete.