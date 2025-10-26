Luz Casal ofrece en El Soplao un espectáculo exclusivo cargado de sensaciones y emociones

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Luz Casal ha actuado este sábado en el ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura para celebrar los 20 años de la cavidad, donde ha ofrecido un espectáculo exclusivo y diseñado para la ocasión.

Así, ante un auditorio de 300 espectadores, la solista gallega ha interpretado versiones para piano de sus canciones emblemáticas y ha hecho "guiños" a sus temas más actuales. Acompañada de su pianista de confianza, Josep María Baldomá 'Baldo', el repertorio ha integrado géneros y estilos que forman parte de la memoria colectiva musical de generaciones.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que el público despidió a la cantante con una ovación en reconocimiento a un concierto "cargado de sensaciones y emociones", protagonizado por una de las voces femeninas más importantes y representativas de la música y la cultura del país.

El ciclo, que también ha contado este viernes con la actuación de Diana Navarro, fue inaugurado por Miguel Poveda el pasado 20 de septiembre y continuará con las actuaciones de José Mercé (22 de noviembre) y Rozalén (13 de diciembre).