Luz verde de todos los grupos del Parlamento a tramitar la proposición de ley de PP y PRC de Patrimonio Cultural

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SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios y también el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han dado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria luz verde a la tramitación de la proposición de ley para dotar a la comunidad de una nueva norma de Patrimonio Cultural.

Aunque Vox ha apoyado la toma en consideración --lo que imposibilita la presentación de enmiendas a la totalidad--, ha advertido que el texto propuesto tiene "un marcado perfil ideológico sibilino" y "abre la puerta a peligros importantes".

Entre los objetivos fijados por los populares y regionalistas figuran reducir la burocracia, digitalizar los registros y aumentar la inversión obligatoria del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, además de un 1% adicional específico para la rehabilitación paisajística y cultural, según indicaron cuando presentaron el texto.

Se introducen nuevas categorías de protección y se incorpora una concepción más amplia del patrimonio cultural que abarca no solo los bienes materiales, sino también el patrimonio inmaterial, digital, industrial y paisajístico.

Entre sus principales novedades destacan, además de la introducción de nuevas categorías de protección, la creación de un Registro General del Patrimonio Cultural interconectado la regulación específica de patrimonios emergentes -como el científico, tecnológico y audiovisual-, y la incorporación de instrumentos de planificación estratégica, como el Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria.

Los grupos proponentes se han mostrado abiertos a modificaciones del texto que sirvan para mejorarlo y lograr una norma que "sea de todos y para todos".

La futura norma sustituirá a la actualmente vigente, que data de 1998 y que, según han reconocido todos los grupos, se ha quedado "obsoleta".

Aunque han sido varios los grupos que han asegurado que dicha norma ha sido una "buena" ley, han insistido en que necesita ser actualizada.

El diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha subrayado que el objetivo es dotar a Cantabria de una norma "del siglo XXI" para "seguir protegiendo lo nuestro" y que sea "acorde y dé respuesta a las necesidades actuales".

Por su parte, la regionalista Paula Fernández se ha felicitado de que la toma en consideración se va a iniciar la tramitación de una "ley necesaria, moderna y ambiciosa", "pensada para la Cantabria de hoy y para la Cantabria de mañana".

Ha destacado la contribución al texto de Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril.

VOX CRITICA UN TEXTO "IDEOLÓGICO"

El grupo más crítico con el texto propuesto por populares y regionalistas ha sido Vox, que se ha comprometido a "levantar alfombras" sobre los "peligros" que éste contiene.

A su juicio, el texto presentado por populares y regionalistas "confunde protección con intervencionismo administrativo", según ha indicado la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

Ha censurado que "amplía sin límites el concepto de patrimonio; crea nuevos órganos y estructuras; incrementa la capacidad de control sobre propietarios y ayuntamientos hasta el límite, y deja numerosos aspectos esenciales para el desarrollo reglamentario".

Además, cree que el texto presentado "no nace exclusivamente de una urgencia cultural" sino que es fruto de la "conveniencia y el peaje político" que el PP tiene que pagar por el acuerdo presupuestario con el PRC.

"Es el precio del Gobierno en minoría para mantener el sillón, entregando las llaves de la regulación de nuestra identidad a aquellos que han hecho del particularismo su modus vivendi", ha reprochado Díaz, que ha advertido que su grupo va a "desarmar cada trampa ideológica, chiringuito camuflado y cada agresión al derecho de propiedad" que "se ha colado" en esta proposición de ley.

Como respuesta, el PP ha negado que haya entregado "nada" pues el patrimonio "es de los cántabros" y ha lamentado que Vox, a la vista de sus palabras, se "autoexcluya" de mejorar el texto.

Por su parte, el PSOE se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de dotar a Cantabria de una ley porque "el patrimonio cultural del siglo XXI ya no puede abordarse con las categorías del siglo XX".

Ha advertido que apoyar la tramitación "no significa renunciar al debate" y cree que hay cuestiones en esta norma que son "complejas y sensibles" y "necesitan ser mejoradas y consensuadas". "Un ley de patrimonio no puede hacerse desde la imposición. Tiene que construirse siempre desde el acuerdo", ha defendido el socialista Jorge Gutiérrez, que ha asegurado que su grupo afronta la tramitación de la norma con "espíritu crítico, voluntad de mejora, exigencia" y con "sentido institucional".

Ha deseado que este "importante" proceso se afronte, "no como una batalla partidista más" sino como un "verdadero debate de región" sobre qué modelo de patrimonio se quiere para las próximas décadas.

Desde el PSOE han defendido uno "moderno, garantista, participativo y equilibrado", que "proteja sin asfixiar, que conserve sin paralizar, que escuche a los municipios, que respete a los profesionales, que incorpore innovación y tecnología y que entienda el patrimonio como una herramienta de cohesión social y territorial".

Tras la toma en consideración, la Mesa del Parlamento remitirá el texto inicial a la comisión competente para abrir el plazo para que cada grupo solicite las comparecencias de distintas personas u organizaciones que considere oportunas para pronunciarse sobre el contenido del mismo y, posteriormente, se hará lo propio para la presentación de enmiendas parciales.