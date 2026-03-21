Archivo - La Machina Teatro lleva 'Tonada' al Palacio de Festivales el viernes - PFC - Archivo

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía La Machina Teatro llevará la obra 'Tonada' a la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria el próximo viernes, 27 de marzo, en una versión de 60 minutos.

Esta obra de Francisco Valcarce es un ejercicio de memoria y poesía que explora las raíces del patrimonio musical de Cantabria y del norte de España a través de una selección de tonadas, canciones tradicionales y textos poéticos de autores como Antonio Machado, León Felipe, Fernando Pessoa y Gerardo Diego.

La tonada es considerada por algunos como la canción folclórica por excelencia, un género musical que consiste en un conjunto de melodías y cantos dentro de la lírica. Es un canto tradicional representativo de Cantabria, donde es conocida como canción o tonada montañesa.

La obra es interpretada por la actriz Patricia Cercas, los músicos Pepe Santos (piano y teclados) y Natxo Miralles (percusión) y la cantante Irene Sánchez 'Filandera'.

La dramaturgia y dirección de escena corre a cargo de Francisco Valcarce, el equipo técnico lo forman Víctor Lorenzo y Jorge Ibáñez, el diseño gráfico es de Pizzicato, el vestuario de Ana Sotorrío, la coreografía de Mari Paula, la música original y los arreglos de otras es de Pepe Santos y la iluminación y coordinación técnica de Víctor Lorenzo, ha informado el PFC.