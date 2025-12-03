Archivo - Magdalena Winter arranca este jueves en Santander con el espectáculo del Gran Circo Acrobático de China - MAGDALENA WINTER - Archivo

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Magdalena Winter celebrará su sexta edición en el Palacio de Deportes de Santander entre este jueves 4 y el 7 de diciembre con una amplia programación pensada para todos los públicos, que arrancará a las 21.00 horas con el Gran Circo Acrobático de China.

Se trata de una compañía reconocida mundialmente y que reúne a más de 30 artistas en escena, incluidos medallistas olímpicos y talentos que formaron parte del Cirque du Soleil.

Además, el Palacio de Deportes de Santander acogerá el viernes 5 de diciembre, con apertura de puertas a las 19.00 horas, una noche pensada especialmente para el público joven, a partir de 18 años. 'La Gran Champanada' será un espacio para bailar de la mano de DJs.

Las entradas incluyen un afterparty gratuito en varias discotecas del centro de Santander una vez finalizado el evento en el Palacio de Deportes.

La jornada del sábado 6 de diciembre arrancará a las 18.00 horas con el evento 'Meet, drink & music, by Verde', que se celebra por primera vez en Cantabria. Se trata de un encuentro de networking que fusiona la música, el picoteo y las relaciones públicas de una manera diferente para generar sinergias.

Esta iniciativa, promovida por El Diario Montañés y Mouro Producciones, con el patrocinio del operador de telefonía móvil de Cantabria VERDE, es la oportunidad perfecta para conectar de forma genuina con otros empresarios y empresarias, directivos y profesionales innovadores de la comunidad autónoma, pero fuera del entorno habitual y formal.

En este caso, están disponibles mesas para cuatro personas a 60 euros la entrada, que incluye una copa de cava de bienvenida, cena catering, copa y acceso VIP a las actuaciones que se celebrarán en la sesión de noche.

Y es que Magdalena Winter 2025 acogerá también el sábado 6 de diciembre a partir de las 21.00 horas una noche de tributos a La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Hombres G, además de Óscar Martínez DJ.

La mañana del domingo 7 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, Magdalena Winter presenta 'Bailando el Norte', un encuentro en el que las academias de danza de Santander se unirán para compartir su talento sobre el escenario aprendiendo de grandes profesionales nacionales.

Además, ese mismo domingo 7 de diciembre llegará el turno del espectáculo infantil 'Los 3 cerditos, el musical'.

La acción solidaria 'Ningún niño sin regalo' se celebrará ese mismo día en dos sesiones, a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, aunque en esta segunda representación no se venderán entradas y solo se podrá acceder mediante las invitaciones que reparten las empresas Café Dromedario, Regma, Tenysol y Consorcio, patrocinadores de esta iniciativa.

Gracias a estos cuatro patrocinadores, se reparten invitaciones gratuitas para asistir al musical 'Los tres cerditos' con el propósito de que cada invitación se canjee en la entrada del Palacio de Deportes de Santander por un juguete. Los regalos serán entregados a Cruz Roja Cantabria.

El ciclo Magdalena Winter está organizado por las empresas cántabras Mouro Producciones y MG Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad pública CANTUR, además de empresas privadas como Verde, Blendio, Redytel, Ferroluz, Consorcio, MARE, Schweppes, Regma, Café Dromedario, El Águila, Bardinet o Plenitude, entre otras.