El magistrado de Violencia sobre la Mujer de Torrelavega, a cargo caso de la mujer disparada por la espalda

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer de Torrelevega se ha hecho cargo del caso de la mujer disparada por la espalda en su vivienda del barrio Covadonga el pasado 4 de septiembre.

Así lo han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, que han indicado que el caso está en el tribunal de Instancia de Torrelavega, a cargo del magistrado que ocupa la plaza número 5, que es el encargado de Violencia sobre la Mujer.

De hecho, al día siguiente de los hechos, la investigación de la Policía Nacional situaba al autor del disparo en el entorno familiar de la víctima, aunque no han trascendido más datos debido al secreto de sumario.

En los primeros momentos, fuentes municipales de Torrelavega apuntaron al hijo de la víctima, extremo que no confirmó la Policía y que también se descartó desde el Ayuntamiento horas más tarde.

La autoridad judicial tomó declaración al entorno de la mujer, si bien ningún familiar quiso declarar.

La llamada avisando del suceso entró en el 112 pasadas las 15.00 horas del jueves 4. Los hechos se produjeron en el domicilio familiar de la mujer, que presenta heridas por entrada y salida de bala y que fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, confiaba el pasado viernes en que los hechos se pudieran esclarece "en los próximos días".