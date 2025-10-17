Mancomunidad Valles Pasiegos y Son Gigantes colaborarán en las alegaciones contra los parques eólicos Las Américas

Asistentes a la Asamblea de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos - SON GIGANTES

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Valles Pasiegos y la Plataforma Son Gigantes colaborarán en la revisión y ampliación técnica de las alegaciones que la entidad ha anunciado presentará de forma conjunta frente a los proyectos eólicos Las Américas 3 y 16, promovidos por Arena Green Power y actualmente en información pública hasta el 7 de noviembre.

Así, la entidad, que aglutina a 17 municipios, ha ratificado durante su Asamblea celebrada en Villacarriedo con la presencia de un centenar de personas el compromiso de mantener la comarca como zona de exclusión eólica. En el encuentro también se ha planteado la creación de un fondo jurídico común para reforzar la defensa técnica y legal del territorio frente a los grandes proyectos energéticos, ha informado en un comunicado el colectivo.

Ambos parques, con una potencia prevista de 49,99 MW, afectarían a Santa María de Cayón, Villaescusa, Penagos y El Astillero. En concreto, el de Las Américas 16 se proyecta además sobre Vega de Pas, Villacarriedo, Selaya y Saro, y Las Américas 3 sobre Villafufre y Santiurde de Toranzo.

Desde San Gigantes han celebrado la disposición de la Mancomunidad a abrir vías de diálogo en torno a la elaboración de alegaciones y la información a la ciudadanía. "Confiamos en que esta voluntad se traduzca en pasos concretos y garantice una participación social efectiva. Consideramos fundamental que este trabajo se apoye en herramientas sólidas de seguimiento técnico, ambiental y jurídico que permitan una defensa real y duradera del territorio", han afirmado.

Y es que la plataforma ha lamentado que, a pesar del consenso local, el marco autonómico "sigue sin ofrecer una protección efectiva". En este sentido, ha señalado que en 2022, el Gobierno cántabro presentó un mapa de exclusión eólica que calificaba como incompatibles el 93,9 por ciento de los suelos del territorio. Sin embargo, ese documento "nunca se aprobó formalmente ni se incorporó al Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que sigue sin entrar en vigor".

También ha advertido que esta ausencia de planificación "deja a los municipios sin respaldo jurídico, permitiendo que proyectos de gran escala avancen en zonas que deberían estar protegidas".

La plataforma ha reiterado que "la llamada transición energética no puede significar el deterioro irreversible del patrimonio natural, cultural y humano de los territorios menos poblados ni beneficiar únicamente a promotores e inversores".

PROYECTO ALTAMIRA: "NO ES UNA SIMPLE CONEXIÓN"

Al respecto, se ha referido al futuro 'Proyecto Altamira' del que ha indicado que su "enchufe" no es una "simple" conexión, sino que "implica nuevas subestaciones, torres, transformadores y líneas de alta tensión que atraviesan montes, fincas y pueblos". A lo que ha añadido que "requiere energía, suelo y recursos naturales, los mismos que sostienen la vida y la actividad rural".

Por ello, desde el colectivo se han preguntado "a quién beneficia realmente este despliegue de infraestructuras" y "qué margen quedará para una transición energética realmente sostenible y justa para las generaciones actuales y futuras".

Son Gigantes agrupa a vecinos de distintas edades, profesiones y municipios afectados por diversos proyectos eólicos y unidos por la defensa del paisaje y la vida rural frente a una transición energética "injusta e impuesta".

Ha presentado más de 5.100 alegaciones contra el parque eólico Briesa y más de 7.100 contra el de Benavieja, y continúa su labor frente a Las Américas 3 y 16, con el apoyo de más de veinte entidades locales, ha destacado.