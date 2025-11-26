Manfacter, Banbú y Panssari ganan los premios Empresa Innovadora de Base Tecnológica de SODERCAN

Entrega de premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las startups Manfacter, Banbú Cosmética Natural y Panssari se han alzado con los tres primeros premios del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de SODERCAN (www.sodercan.es), dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, destinados a reforzar la consolidación y escalado de sus proyectos tecnológicos.

También se han entregado accésit de 10.000 euros cada uno a las empresas BoloTrack Technology, Valientes, Phytobatea, Takumi Parts, Deduce Data Solutions, Envisad e Idresa Services.

El acto, celebrado este miércoles en el Gran Casino Sardinero, ha contado con la participación del consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien ha destacando "el talento, la visión de futuro y la capacidad tecnológica" de los emprendedores cántabros.

"Este programa demuestra que Cantabria tiene una cantera innovadora sólida y un ecosistema emprendedor cada vez más preparado para competir en mercados nacionales e internacionales", ha señalado, tras destacar que en esta edición se han presentado 44 proyectos, de los que únicamente 10 han llegado a la final.

Arasti ha anunciado la publicación de la nueva convocatoria del programa en el Boletín Oficial de Cantabria, y ha invitado a todas las personas con ideas o proyectos tecnológicos a participar.

El acto de entrega de premios lo ha abierto el consejero delegado de SODERCAN, Angel Pedraja, y tras la presentación de las diez empresas finalistas y sus proyectos, ha tenido lugar una ponencia a cargo de Antonio López, CEO de SILO, bajo el título 'Nuevas oportunidades para los territorios alrededor de la inversión en deeptech en España', en las que se han abordado las claves de un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la innovación tecnológica y la inversión en conocimiento.

El jurado ha estado integrado por representantes de SODERCAN y de la Consejería de Industria, Universidad de Cantabria, CEOE y Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega.

EMPRENDIMIENTO DEEP TECH

El Programa EIBTs es una iniciativa de SODERCAN destinada a impulsar startups con alto potencial de crecimiento y capacidad de generar valor añadido en la región, y forma parte de la estrategia del Gobierno de Cantabria para impulsar la innovación, la digitalización y el emprendimiento tecnológico.

Estructurado en tres fases --formación, mentoring individual y premios para los proyectos con mayor proyección--, se integra en la I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, que contempla 88 proyectos y 400 millones de euros de inversión, y en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, que refuerza el acompañamiento a quienes deciden emprender.

Además, esta iniciativa forma parte del proyecto TECH FABLAB, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Cantabria participa en este proyecto transrregional, a través de SODERCAN, junto a Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja.

Arasti ha subrayado que Cantabria ha duplicado su inversión en I+D+i en apenas dos años, pasando de 38 millones euros en 2023 a 79 millones en 2025; que ha escalado diez posiciones en el ranking europeo de innovación, y que el gasto en I+D según el INE ha crecido un 7,4% en 2024, por encima de la media. "Nuestro objetivo es convertir Cantabria en una región capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido", ha afirmado.

El consejero ha destacado que Cantabria "está preparada para competir en la economía digital" gracias a infraestructuras como el Centro de Ciberseguridad de Cantabria, el desarrollo del futuro Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira y la creciente colaboración entre universidades, empresas y administración.