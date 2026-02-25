Se mantienen 35 incendios forestales provocados en Cantabria, 21 de ellos activos

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 incendios forestales provocados se mantienen en Cantabria a las 19.00 horas de este miércoles, de los que 21 están activos y 14 controlados, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria.

La mayoría de ellos, un total de 22, se localizan en las comarcas del Pas y de Miera mientras que el municipio más afectado es Vega de Pas, con siete incendios activos.

En total, se han registrado 59 incendios provocados en las últimas 24 horas y 143 en lo que va de mes de febrero, 14 más que a las 14.00 horas de este miércoles.

El Gobierno de Cantabria mantiene el nivel de preemergencia del INFOCANT y todo el operativo de lucha contra incendios movilizado, formado por 26 agentes del Medio Natural, 220 bomberos forestales, cuatro emisoristas y dos técnicos de guardia, con el apoyo de los bomberos del Gobierno de Cantabria, los dos helicópteros y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Ruente. Todos ellos apoyados por los dos helicópteros de la Consejería de Presidencia.

En esta línea, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido este mediodía colaboración a la ciudadanía para que si alguna persona tiene sospechas, lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes.

Al respecto, ha incidido en que desde finales de diciembre hasta finales de marzo Cantabria está "en una época complicada" en la que se está "muy alerta", en referencia al viento sur y los "incendiarios".

Por otra parte, el Ejecutivo recomienda a todas las personas vulnerables que limiten su actividad al aire libre y usen mascarillas debido al humo que han generado en las últimas horas los incendios forestales, que ha hecho que la calidad el aire empeore, sobre todo en el entorno de la Bahía de Santander.