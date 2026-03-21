Se mantienen activos seis incendios forestales en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a las 19.00 horas de este sábado, 21 de marzo, un total de seis incendios forestales activos, concentrados en los valles pasiegos, tras un total de 30 provocados desde este viernes.

En concreto, las labores de extinción se enfocan en dos incendios en Vega de Pas, además de en Puente Viesgo, Miera, Arredondo y Luena.

En este sentido, debido a que se mantiene una previsión meteorológica adversa y el nivel de riesgo de los incendios es "muy alto", la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el nivel 2 del operativo de lucha y extinción en las 13 comarcas de la comunidad autónoma, ha informado el Ejecutivo regional.

En lo que va de mes de marzo, se han registrado un total de 175 incendios forestales en la región.