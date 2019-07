Manuel Vilas: "En la literatura, la nacionalidad es un problema para el escritor"

Publicado 16/07/2019 19:18:39 CET

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962) ha asegurado que "en la literatura, la nacionalidad es un problema para el escritor", que no sólo se puede encontrar en obras clásicas de "apátridas" como Lord Byron o Kafka, sino también en la actualidad. "Los escritores tienen una desafección a la identidad política de su nacionalidad", ha puntualizado.

"Estoy seguro de que un estadounidense, con criterio intelectual, tiene un problema con su presidente, de la misma manera que en Francia o en Italia la ultraderecha genera a los escritores un problema político", ha expresado en una entrevista a Europa Press el autor de 'Ordesa' (2018), que imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el curso 'La literatura y la vida'.

En este sentido, Vilas ha considerado que este problema político se da también entre los escritores españoles "probablemente con Vox" aunque, según ha matizado, "algunos están muy contentos".

A su juicio, en la actualidad existe una "convulsión política importante en todo el mundo" que acaba afectando a la literatura y ha señalado que, durante su ponencia en el curso, ha buscado que los alumnos "observaran la relación entre literatura y nacionalidad".

"Heredamos una tradición cultural y una lengua que nos marca de por vida, y yo heredo la tradición literaria española, un francés la suya y un alemán la suya y parece una obviedad, pero te determina políticamente, estéticamente y lingüísticamente", ha aseverado.

Sin embargo, Vilas ha criticado que cuando un escritor norteamericano habla de su país "le aplaudimos", mientras que cuando lo hace un español el pensamiento recurrente es "ya está con el tema de España". El escritor ha añadido que, en nuestro país, el "problema nacional" lo es desde 1898 y que la identidad española, "al hilo de los acontecimientos políticos", también "es problemática".

Por el contrario, según el escritor, los autores de la novela francesa, inglesa y española del siglo XIX como Benito Pérez Galdós, Charles Dickens u Honoré de Balzac "tenían detrás el concepto de nación" que, tal y como ha asegurado, "es inseparable" de obras como los 'Episodios Nacionales'.

No obstante, Vilas ha lamentado que escritores españoles como Galdós y Leopoldo Alas Clarín sean "dos desconocidos" en el canon de la literatura occidental, mientras que Gustave Flaubert o Dickens sí que entran en el ideario de la literatura.

"TERESA DE CEPEDA ES UNA GRAN ESCRITORA"

El escritor ha querido reivindicar también la figura de Teresa Sánchez de Cepeda, conocida como Santa Teresa de Jesús que, pese a que ha reconocido que "lo del santo me viene grande", es una "escritora tan fascinante como Cervantes". "Él es el rey de la novela, el que más lejos ha ido con el género pero Teresa de Cepeda es una gran escritora y la leo con absoluta pasión", ha matizado.

En cuanto a la literatura escrita por mujeres, Vilas ha señalado que esa "dramática invisibilidad" de las autoras "no es tal" en su caso. "Yo he leído mujeres pero no porque fueran mujeres, sino porque eran grandes escritoras", ha puntualizado.

Por último, el escritor ha revelado que se encuentra escribiendo un nuevo libro que está "prácticamente terminado" pese a que, según cuenta, todavía cambia "algún adjetivo". "Esa ilusión de tenerlo todavía en tu poder es muy bonita para un escritor", ha añadido. Al igual que con su obra 'Ordesa', en esta ocasión también aparece el tema nacional. "La reflexión sobre España no me la debo quitar nunca", ha concluido.