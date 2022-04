El mapa de exclusión eólica de Cantabria se conocerá mañana y no incluirá la zona del Escudo

Gochicoa espera que el estudio informativo del nuevo tren Santander-Bilbao esté aprobado, "como mucho", en tres años

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo dará a conocer mañana, martes, en el Parlamento regional el mapa que marcará los territorios de exclusión eólica de Cantabria, entre los que no se encuentra, salvo algunas áreas, la zona de El Escudo, en la que está proyectado el parque que afectaría a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo, Molledo y Luena.

"En esa zona va a haber posibilidad de generación de energía eólica porque es una zona idónea para ello", ha avanzado este lunes el consejero del área, José Luis Gochicoa, explicando que se han excluido algunas partes de este terreno pero que, en general, es un territorio "capaz de albergarlo" por sus valores ambientales.

No obstante, no ha confirmado la viabilidad del parque proyectado en la zona por Biocantaber, porque este mapa y el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) "no hablan de proyectos" concretos, sino de zonas, ha señalado.

Así lo ha dicho el consejero en el Pleno del Parlamento de hoy, en respuesta a preguntas del PP sobre este mapa y los plazos previstos para que vea la luz el PROT, que Gochicoa espera que se pueda aprobar inicialmente en el primer año de la próxima legislatura --que comenzará en 2023--, aunque ha advertido que "no es fácil", porque aún falta una tramitación "muy extensa".

Por ello, ha asegurado que en fechas "próximas" habrá un acuerdo del Consejo de Gobierno para que el mapa de zonas de exclusión eólica tenga validez "con independencia de que esté o no aprobado" el PROT y se pueda garantizar que no se ejecute ningún parque eólico en zonas que se han marcado como protegidas.

Y es que Gochicoa espera tener el documento del PROT listo en "dos o tres meses", y a continuación es necesario que reciba una serie de informes previos a su aprobación inicial y después otros posteriores. Una vez aprobado inicialmente empezarán los trámites de audiencia e información pública, que llevan un mínimo de 45 días pero que "probablemente", por ser un documento de este calado, se tendrán que ampliar. Asimismo, se tiene que obtener la declaración ambiental estratégica, un trámite "bastante largo".

Así, de cara a la aprobación definitiva del PROT, el objetivo es llevarlo a la Cámara en el primer año de legislatura y que se apruebe "cuando el Parlamento estime conveniente". "No voy a dar plazos sobre lo que tiene que hacer el Parlamento", ha apostillado el titular de Ordenación del Territorio.

Ante las críticas del diputado 'popular' Roberto Media, que ha lamentado que el Gobierno no haya aprobado aún este documento cuando "media Cantabria está en pie de guerra con los parques eólicos", Gochicoa ha respondido que "en pocas legislaturas se ha hecho tanto en tan poco tiempo en materia de urbanismo y ordenación del territorio", habiendo aprobado, por ejemplo, la Ley del Suelo o el PSIR de La Pasiega.

Además, ha ensalzado que no se ha aprobado la instalación de ningún parque eólico antes de que se elaborara el mapa de zonas excluidas.

PLAZOS DEL TREN A BILBAO

Por otra parte, Gochicoa ha sido interpelado en el Pleno por los compromisos del Gobierno de España respecto al proyecto del tren Santander-Bilbao.

Al respecto, el consejero ha señalado que el Gobierno de Cantabria espera que el estudio informativo esté terminado, aprobado y con Declaración de Impacto Ambiental en "como mucho, en tres años" y así lo reclamará al Ejecutivo central.

De hecho, considera que en un año, o en poco más, podría sacarse a información pública el propio estudio informativo con el estudio de impacto ambiental y una propuesta concreta de trazado para la obtención de la declaración ambiental.

Gochicoa ha advertido que conseguir que el estudio informativo esté listo en tres años sería "un éxito" y ha opinado que el hecho de que se consiga o no va a depender "mucho" de que la sociedad cántabra "crea en este proyecto y que no haya múltiples plataformas que, de alguna forma, enturbien" con la petición de estudios o análisis que en algunos casos pueden no ser necesarios.

El consejero ha explicado que con el estudio de alternativas y viabilidad que se dio a conocer a finales de marzo por parte del Ministerio se cerró ya la primera fase del estudio informativo.

Gochicoa ha recordado que en el estudio que se presentó se analizaron seis posibles alternativas de trazado y se hizo un estudio de la demanda y de la viabilidad socioeconómica del proyecto.

De las seis, se consideraron que las dos más viables eran dos (una con parada en Castro Urdiales y Laredo y otra solo en el primero de estos municipios), que serán las que ahora, en la segunda fase del estudio informativo que acaba de comenzar, se estudiarán con más detalle y se analizarán ambientalmente con más precisión.

Sobre las características que debería tener el tren, Gochicoa ha insistido en la importancia de que sea mixto (para pasajeros y mercancías), de que "seguro" tenga parada en Castro Urdiales y, "si es posible", también en Colindres o Laredo; que pueda competir en tiempo con el coche y que por tanto la duración del viaje sea en torno a una hora, y que pueda conectarse con otras redes ferroviarias, como la Y vasca.

Mientras que el PP ha criticado que, respecto a este proyecto de tren Santander-Bilbao, por parte del Ministerio solo hay "promesas" y un "dibujo" de posibles trazados pero ningún compromiso ni plazo concreto, Gochicoa ha defendido el trabajo "serio y riguroso" que se está llevando a cabo para planificar y comenzar a definir el proyecto.

Además, Gochicoa cree que el Ministerio, que, según ha dicho estaba "bastante cerrado" sobre este proyecto, está ahora "bastante a favor" del mismo tras comprobar su viabilidad socioeconómica.

Sin embargo, el PP ha insistido en que "el compromiso se alcanza mediante la firma de un documento y la fijación de unos plazos". "La sociedad de Cantabria tiene necesidad de ver realidades y que no se le cuenten cuentos", ha dicho el portavoz popular, Íñigo Fernández. Y es que, a su juicio, la gente "tiene derecho a dudar de las palabras de quien le ha engañado 20 veces".

POCAS REFERENCIAS EN EL PLENO A LA DIMISIÓN DE MARÍA SÁNCHEZ

Quien no ha acudido este lunes ya al Pleno ha sido la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), que este fin de semana presentó su dimisión irrevocable, aunque ésta se ha hecho pública este lunes, una noticia a la que la oposición ha hecho leves referencias, aunque no demasiadas, en la sesión plenaria.

Sí ha asistido a la sesión Ana Belén Álvarez, hasta ahora consejera de Empleo y Políticas Sociales y que sustituirá Sánchez al frente del departamento de Economía y Hacienda.