Marcano: Soy un animal político y estaré donde mi partido me pida

El vicesecretario general de Política Institucional del PRC y exconsejero del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, asegura estar "a disposición" de su partido y no descarta una hipotética vuelta al Ejecutivo. "Soy un animal político y estaré donde mi partido me pida, si es que me necesita", ha afirmado.

Con estas palabras ha respondido López Marcano al ser cuestionado este lunes acerca de su diposición a volver al Gobierno regional si el PRC consigue repetir en el Ejecutivo tras las próximas elecciones autonómicas de 2019, a las que concurrirá de nuevo como candidato de los regionalistas a la Presidencia Miguel Ángel Revilla, actual secretario general del partido y presidente de Cantabria.

López Marcano fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte entre 2003 y 2011 y que a comienzos de la actual legislatura renunció al acta de diputado después de que Podemos lo pusiera como condición para facilitar la investidura como presidente de Revilla.

Tras las elecciones autonómicas de 2015, los podemitas exigieron que para favorecer la investidura de Revilla como presidente que los regionalistas no debían tener a ningún imputado que ocupara escaño en el Parlamento ni cargo público en ninguna institución, una condición que tenía López Marcano por el denominado 'caso Racing'.

Para facilitar la investidura de Revilla y tras esa exigencia de Podemos, el regionalista anunció que renunciaba al acta de diputado en la bancada regionalista que consiguió en las elecciones.

En enero de 2017, ya con López Marcano fuera de las instituciones cántabras, la Audiencia Provincial revocó el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que le imputaba por malversación y también al exconsejero socialista y presidente del PSOE cántabro, Ángel Agudo.

A pesar de que López Marcano aún tiene una causa pendiente con la Justicia --la relativa al destino de las subvenciones de dos millones de euros anuales concedidas al club por la Consejería de Deporte de la que él era responsable--, se ha mostrado dispuesto a una hipotética vuelta al Gobierno si el partido se lo pide y le "necesita".

El regionalista, que actualmente es profesor en un instituto de Torrelavega, ha asegurado que, pese al paso de los años, tiene la misma "pasión", "fuerza" y "energía de siempre".

Además, López Marcano, que también fue alcalde de Torrelavega, ha recordado que "jamás ha renunciado" a la política en activo ya que ha mantenido su cargo orgánico en el PRC, partido en el que --ha subrayado-- "lleva décadas militando".

"No en ningún otro", ha apostillado el regionalista, que ha asegurado haber recibido "ofertas" de otras formaciones que, sin embargo, no ha aceptado porque considera que el PRC es su "sitio natural" y su "hábitat político".