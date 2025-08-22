En marcha los trabajos para ampliar la superficie de la terminal de contenedores de Boluda en el Puerto de Santander - AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación de la superficie de la terminal de contenedores de Boluda en el Puerto de Santander ya están en marcha las obras y permitirán incrementar el espacio operativo en 10.422 metros cuadrados.

Este aumento de capacidad, que se sumará a los 63.595 m2 con los que cuenta actualmente, y supone una inversión de 2,7 millones de euros por parte de la compañía Boluda.

El nuevo espacio está destinado a patio de almacenamiento para generar espacio en la terminal y atender el crecimiento de los tráficos actuales y los previstos.

Esta ampliación supondrá, según ha destacado en un comunicado el presidente de la APS, César Díaz, "la consolidación en nuestra región de una de las plataformas logísticas más eficientes y competitivas del país".

"Sus excelentes resultados de tráfico, su previsión de crecimiento y la inversión continua en nuestras instalaciones ponen de manifiesto su compromiso con el puerto y con Cantabria por lo que, desde la APS, debemos garantizar, en la medida de lo posible, que pueda seguir incrementando su volumen de actividad. De esta manera podremos atender de manera más eficiente las necesidades de nuestro sector industrial, mejorando la cadena logística de las empresas", ha destacado Díaz.

De hecho, a esta actuación hay que añadir otras inversiones acometidas por la APS para contribuir a la buena marcha de la terminal.

Entre ellas, la puesta en servicio del apartadero ferroviario de dos vías de ancho ibérico por un importe de 1,7 millones de euros o la ampliación de vías para grúas portacontenedores que ya permite la operación de dos buques portacontenedores al mismo tiempo reduciendo los tiempos de tránsito, con una inversión de 2,5 millones de euros.

El presidente de la APS ha señalado también que "la conexión con las Islas Canarias de Boluda Lines y el buen resultado de los servicios regulares con Dublín y Liverpool y con los puertos de Tilbury y Rotterdam realizados conjuntamente por las navieras Boluda Lines y Samskip, nos hacen ser optimistas con la posibilidad de seguir ampliando el número de líneas regulares y de poder superar los 150.000 TEU's al año".

TRÁFICO DE CONTENEDORES

El tráfico de contenedores experimentó en 2024 un crecimiento exponencial hasta alcanzar casi los 150.000 TEÚs (149.789) en total, un 161,1% más que el año anterior, y mover 1.360.643 toneladas en contenedores, un 137,4% más, lo que ha situado a Santander a las puertas del top-10 en el ranking de los puertos españoles, en concreto en el puesto número 11.

Además, en los primeros siete meses de este año, el tráfico de contenedores ha crecido un 7,4% con respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 92.351 TEÚs y un total de 824.191 toneladas.