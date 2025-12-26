MARE aprueba nueva estructura organizativa para incorporar 34 plazas y reforzar servicios

El Consejero De Fomento, Vivienda, Ordenación Del Territorio Y Medio Ambiente, Roberto Media, Asiste Al Consejo Extraordinario De MARE. - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública MARE, dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha aprobado su nueva estructura organizativa que permitirá incorporar a 34 nuevos efectivos a la plantilla para "ampliar y reforzar" la prestación de nuevos servicios.

El titular del área, Roberto Media, que ha presidido el Consejo extraordinario en el que se ha dado luz verde a este asunto, ha destacado que el objetivo de estas nuevas contrataciones es afrontar el incremento de funciones que la entidad comenzará a prestar, en el marco de la nueva Carta de Servicios a la que podrán adherirse las entidades locales.

Según ha explicado en un comunicado, esta reestructuración permitirá dotar a la entidad de "mayor funcionalidad y polivalencia", generando una organización "más eficiente y equilibrada", adaptada a las necesidades actuales y a los retos futuros que MARE deberá asumir.

"Con estos cambios en su estructura queremos optimizar la gestión de su plantilla y reforzar la capacidad de esta empresa para prestar mayores servicios y de mejor calidad a las entidades locales", ha expresado.

En este sentido, Media ha subrayado la apuesta del Ejecutivo cántabro por MARE, una entidad que experimentará "un gran crecimiento" a lo largo de la legislatura a consecuencia de los nuevos servicios que prestará a los ayuntamientos, entre los que ha destacado la recogida de residuos orgánicos, el aceite de cocina usado o el textil, de obligado cumplimiento según la actual normativa estatal.

En concreto, el consejero ha avanzado que en los primeros días del próximo año 2026 se comenzarán a ofertar 15 plazas de conductor, 12 de operario, 3 de técnico, otras 3 de coordinador y una de administrativo.

CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS

Media ha señalado que los nuevos servicios ofertados por MARE a los ayuntamientos de Cantabria en materia de recogida separada de residuos tienen como objetivo dar cumplimiento a la ley estatal de Residuos y Suelos contaminados para la Economía Circular que, en su artículo 25, establece la obligatoriedad de que los municipios lleven a cabo su recogida.

En concreto, de los 102 municipios de la región, 99 han trasladado a la entidad su intención de firmar un convenio con el Ejecutivo regional para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales.

Como ejemplo, ha explicado que, a día de hoy, 74 ayuntamientos han mostrado ya su interés de encomendar a MARE la recogida de residuos textiles y otros 70 la de aceite de cocina usado.