María Adánez y Ana Garcés recalan el próximo fin de semana en el Palacio con 'Panorama desde el puente' de Arthur Miller

Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 14:17
SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las actrices María Adánez y Ana Garcés recalarán el viernes 20 de febrero y el sábado 21 en el Palacio de Festivales de Cantabria para interpretar la obra teatral 'Panorama desde el puente', del dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

Ambas citas serán a las 19.30 horas en la Sala Pereda con una duración de 110 minutos sin descanso.

Bajo la dirección de Javier Molina, junto a Adánez y Garcés estarán los intérpretes José Luis García Pérez, Francesc Galcerán, Pablo Béjar, Rodrigo Poisón, Manuel de Andrés y Pedro Orenes.

'Panorama desde el puente' es una tragedia que explora las tensiones emocionales y sociales en una comunidad italoamericana en Brooklyn (Nueva York) durante los años 50.

La obra se centra en Eddie Carbone, un estibador que vive con su esposa Beatrice y la sobrina de su mujer, Catherine. La llegada de dos inmigrantes ilegales, Marco y Rodolfo, desata una serie de conflictos que revelan las pasiones ocultas y las contradicciones de Eddie.

Así, la pieza aborda temas como las consecuencias trágicas del deseo prohibido, la inmigración ilegal, el sueño americano y las dinámicas familiares, mientras reflexiona sobre los límites entre el deber y el deseo.

Con una narrativa dramática intensa y personajes profundamente humanos, 'Panorama desde el puente' sigue siendo una obra emblemática del teatro contemporáneo.

