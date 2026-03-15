Marina de Cudeyo guardará este lunes un minuto de silencio por el presunto asesinato machista de Pedreña

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MARINA DE CUDEYO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha convocado este lunes, 16 de marzo, a las 10.00 horas, un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial en señal de condena y repulsa por el presunto asesinato por violencia de género ocurrido este sábado en Pedreña, donde presuntamente una mujer de 64 años ha perdido la vida a manos de su pareja de 52.

En un comunicado, el Consistorio ha mostrado su rechazo a cualquier forma de violencia de género y ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y allegados de la víctima.

Por último, invita a todos los vecinos del municipio a sumarse a este acto de repulsa.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo al hombre, de nacionalidad española, en esta localidad por el presunto asesinato de su pareja.

La Delegación del Gobierno ha informado de que no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres. Según ha podido conocer Europa Press, la pareja llevaba varios años residiendo en Pedreña.

Desde la Delegación ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.