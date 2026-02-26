Martínez Abad anima a "redescubrir" la obra de Faustino Cuevas, "uno de nuestros grandes pintores"

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, con el pintor Faustino Cuevas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha señalado la importancia de "redescubrir" la obra de Faustino Cuevas, "uno de nuestros grandes pintores", que es el protagonista del programa 'Homenaje en vida' que promueve el Gobierno de Cantabria, y que tiene por objeto poner en valor la trayectoria de un creador cántabro en activo con el objetivo de reconocer su aportación artística.

Acompañado por el pintor de Cabezón de la Sal, Martínez Abad ha recorrido la exposición que se puede visitar en la Biblioteca Central de Cantabria, y que iniciará un periplo que le llevará al Palacio de Jesús de Monasterio (Cabezón de la Sal) en abril y mayo; al antiguo Ayuntamiento de Laredo en junio y julio, y a la Casa de Cultura de Torrelavega en septiembre y octubre, para finalizar en diciembre, la Casa de Cantabria en Madrid.

En este sentido, el consejero ha destacado que una de las característica que define este proyecto cultural es su itinerancia, "ya que ofrece la oportunidad de disfrutar de la obra de una gran artista como es Faustino Cuevas en distintos lugares de la región", lo que promueve el objetivo del Gobierno de descentralizar la oferta cultural para acercarla al mayor número de personas.

"En este caso, conseguimos llevar nuestro talento más prestigioso a Madrid, haciendo de nuestra Casa de Cantabria un espacio para difundir lo mejor de nuestra creación artística", ha destacado.

La exposición, que está comisariada por Jesús Mazón bajo el epígrafe 'Colección Faustino Cuevas 2025', reúne alrededor de 90 obras que recorren su trayectoria desde los años setenta hasta la actualidad.

A través de una cuidada selección, propone un acercamiento a un lenguaje pictórico donde la materia, el gesto y la superposición de capas dialogan con el paso del tiempo, la incertidumbre y la revisión constante como parte esencial del proceso creativo.

El recorrido expositivo se articula a través de algunas de sus series más significativas, desde Paisajes (1972-1975) y Frutas Carola (1982-1986), vinculadas a la juventud del autor, cuando trabajaba en la frutería con sus padres, hasta el giro conceptual que suponen Disecciones (1988-1993) y Descendimiento (1995-2004).

La muestra continúa con series de madurez como Metamorfosis (2004-2006), Trileros (2012-2014) y Desayunos con Bacon (2017-2020), para concluir con A Gregorio Samsa (2023-2025), su serie más reciente, inspirada en 'La metamorfosis' de Franz Kafka.

La obra de Cuevas se caracteriza por una pintura nacida del oficio y de la práctica diaria, profundamente vinculada al entorno, a la luz de Cantabria y a una mirada austera y honesta, alejada de modas y discursos grandilocuentes, donde cada trazo actúa como memoria y cada color como emoción contenida.

La exposición se completa con un catálogo que recoge la selección de obras, textos del autor, material gráfico y un documental en el que el propio artista repasa su trayectoria en primera persona.

Además, se muestran objetos personales, herramientas de trabajo, escritos y documentación de exposiciones pasadas, lo que ofrece al visitante una visión integral de su vida y obra.

El programa 'Homenaje en vida' se inició en 2020, y ha reconocido cada año a artistas como Pedro Sobrado, Gloria Torner, José Ramón Sánchez, Roberto Orallo, Indalecio Sobrino o Agustín de Celis, y ha superado en conjunto las 46.000 visitas, consolidándose como una iniciativa clave para la difusión del patrimonio artístico contemporáneo de Cantabria.