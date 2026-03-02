Martínez Abad dice que el teleférico posicionará a los Valles Pasiegos "en el mapa del turismo de naturaleza"

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad (PP), ha afirmado que el futuro teleférico del Mirador de Vega de Pas va a suponer un atractivo "inédito" capaz de posicionar a la comarca pasiega "en el mapa del turismo activo y de naturaleza".

Además, cree que se trata de "una oportunidad estratégica" para dinamizar la economía de Cantabria, que contribuirá a luchar contra el despoblamiento y que puede llegar a convertirse en un "símbolo de la identidad territorial".

Así lo ha dicho en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento de este lunes preguntado por el grupo socialista en relación a este proyecto y su impacto.

El consejero ha asegurado que esta infraestructura -que supondrá una inversión de más de 23 millones- forma parte "de toda una estrategia de recuperación económica y social" para los Valles Pasiegos, en la que se incluye la remodelación del vial de acceso al Túnel de la Engaña y la Estación de Yera.

Al hilo, el ha defendido que este tipo de infraestructuras, "bien integradas en su entorno y planificadas con criterios de sostenibilidad", pueden tener un impacto positivo a múltiples niveles como empleo, económico, turístico, social y medioambiental, ha enumerado.

Y ha sostenido que "no hacer nada" implicaría el mantenimiento de las tendencias socioeconómicas "regresivas" de la comarca pasiega.

Por último, el consejero ha señalado que, "más allá" de su funcionalidad, esta infraestructura puede convertirse en un símbolo de la identidad territorial, "una marca reconocible que refuerce la imagen de la región como destino moderno, accesible, comprometido con la naturaleza y con la innovación", comparándolo con Fuente Dé o los Alpes suizos.

Por su parte, el socialista Jorge Gutiérrez ha pedido en relación a este teleférico "una moratoria técnica: primero servicios, luego proyectos". En este sentido ha solicitado la mejora de la red viaria de la comarca pasiega, que "los grifos funcionen", y un apoyo "real" a la ganadería y a la juventud.

El consejero también ha sido preguntado en el Pleno por los regionalistas por el descenso de usuarios de las instalaciones culturales y turísticas públicas, respecto a las que ha señalado que su objetivo "no puede ser nunca el de masificarlas en verano, sino el de ser tractor para desestacionalizar". Además, ha dicho que el récord de visitantes "ni es ni será nuestra obsesión".

Las instalaciones de Cantur perdieron 34.502 visitantes en total el año pasado, 14.539 en Cabárceno y 22.305 en Fuente Dé.

Martínez Abad ha justificado la caída de Fuente Dé en que la instalación estuvo cerrada 14 días más que el año anterior -hasta un total de 57- a causa de los incendios, que impidieron la llegada de unos 1.800 turistas diarios.

Mientras, las instalaciones de la Sociedad Regional de Cultural y Deporte registraron un total de 57.408 visitantes menos que en 2024, lo que ha vinculado a la conservación del patrimonio histórico regional, ya que en abril de 2024 se limitó el acceso a las cuevas prehistóricas de Covalanas, El Castillo y Las Monedas, lo que redujo "significativamente" el número de pases y visitantes; algo que no ocurrió en la cueva de El Pendo, que "aumentó sus cifras y no tiene restricciones".

También ha rechazado ligar el empeoramiento de los datos al aumento de las tarifas, "que llevaban años sin actualizarse", y a la programación, porque, por ejemplo, fechas determinadas como Carnaval o Navidad en Cabárceno, los conciertos de El Soplao o la cartelera del Palacio de Festivales han sido "un éxito de público", ha dicho.

A pesar de todo, ha afirmado que los números son "excepcionales" y se encuentran entre "los mejores de la historia".

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

Por otro lado, la sesión ha estado marcada por la intervención de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que como en cada primer Pleno del mes ha respondido a preguntas de los tres grupos de la oposición. Mientras que los socialistas se han centrado en el ámbito sanitario, PRC y Vox lo han hecho en el económico, cuestionando por el crecimiento de Cantabria por debajo del de España y por el nivel de ejecución de las inversiones anunciadas.

En respuesta a lo primero, la presidenta ha defendido que "lo que realmente nos interesa a los cántabros no es si estamos una décima arriba o abajo en un trimestre concreto", sino que "creamos más empleo y más estable" con "la tasa de paro más baja de España", "fortalecemos nuestro tejido industrial y atraemos inversión productiva" o que "tenemos menos deuda y el déficit público bajo control".

Aún así, ha asegurado que "el rumbo está marcado" y que su Gobierno está "volcado en una ambiciosa agenda transformadora para superar ese problema estructural de crecimiento inferior a la media que arrastramos en lo que va de siglo". "Seguiremos dando pasos en la dirección correcta para acabar esta legislatura en convergencia con España".

"Aunque solo llevamos dos ejercicios completos en este nuevo rumbo, yo creo que los indicadores nos dicen todo lo contrario a lo que usted dice", ha respondido a la diputada del PRC Paula Fernández, que ha lamentado datos que "no son nada halagüeños", así como que el Plan de Empleo Autónomo "ha fracasado" o que Cantabria "está perdiendo músculo industrial a un ritmo alarmante".

En este punto, la regionalista ha aludido a "preocupantes noticias" como el ERE anunciado en Solvay y los recientes en Teka o Bridgestone, respecto a los que Buruaga ha señalado que Cantabria podría actuar "más rápido y mejor con la implicación del Gobierno de España".

En concreto, ha reivindicado "una solución a las carencias en infraestructuras ferroviarias o un cambio urgente en la política energética de este país para dejar de hostigar a nuestra industria electrointensiva, que las está pasando canutas". "Necesitamos que desde el Gobierno de España se lidere en Europa una solución para que nuestros competidores extracomunitarios soporten los mismos costes por emisión de CO2 que nuestras empresas".

De hecho, ha advertido que, "si no se corrige el rumbo, las consecuencias serán irreversibles para España y para Europa".

Respecto a la pregunta de Vox sobre la ejecución presupuestaria, Buruaga ha manifestado que "no sabe" de dónde saca los datos, porque "estamos en el pódium de las comunidades autónomas con mayor grado de ejecución presupuestaria".

Así ha respondido a la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que ha acusado al Gobierno cántabro de ser "campeón en los titulares" respecto al anuncio de proyectos, "pero colista en la ejecución de inversiones reales".

Díaz ha aprovechado la intervención para criticar "el precio que está dispuesto a pagar" el Gobierno de Buruaga para sacar esas cuentas tras retomsr las negociaciones con el PRC, lo que ha coincidido en el tiempo con el decálogo lanzado por el PP nacional para los pactos que puedan surgir con Vox en las autonomías.

"En cuanto usted ha percibido que podían hablar PP y Vox a nivel nacional, ha salido rauda y veloz a hacer una propuesta a los regionalistas", ha manifestado.

ENERGÍA EÓLICA

Antes que Buruaga ha intervenido en el Pleno el consejero de Industria, Eduardo Arasti, quien, interpelado por el PRC sobre el desarrollo energético en la región, ha afirmado que el Gobierno es "partidario" de que se instale esta energía pero en aquellos lugares que cumplan el marco legal en materia medioambiental o patrimonio cultural.

En este sentido, ha reiterado que el Ejecutivo está haciendo "las cosas bien, con prudencia, equilibrio y sensibilidad", recordando que el Gobierno ha emitido informe desfavorable a varios parques eólicos y que actualmente está en construcción uno --el del Escudo-- y otros seis cuentan con autorización administrativa: cinco de tramitación autonómica y uno estatal, que juntos suman 358,14 megavatios. Además, hay otros dos autonómicos en proceso de evaluación ambiental que añadirían otros 85,86.