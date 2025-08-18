Martínez Abad valora la ocupación por encima del 90% en Cantabria en el puente de agosto

Cola de turistas para coger el barco camino a la playa del Puntal.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

Ha dicho que "respeta" que la Asociación de Viviendas de Uso Turístico acuda a los tribunales por el decreto

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha valorado como "positivos" los datos de ocupación en Cantabria por el puente de agosto, y ha señalado que la misma se sitúa por encima del 90 por ciento.

Del igual modo, ha afirmado que los datos de afluencia a las instalaciones turísticas de la región dependientes de la empresa pública Cantur son "muy buenos".

Al respecto, y a preguntas de la prensa, el consejero se ha referido al teleférido de Fuente Dé, que se cerró el fin de semana -y continúa así este lunes- por el humo procedente de los incendios de Castilla y León y Asturias. La previsión actual es que reabra el martes.

Martínez Abad ha explicado en este sentido que su departamento está en coordinación con el Servicio de Emergencias 112 y la Consejería de Presidencia.

Según ha indicado, el pasado sábado -cuando se decidió cerrar la instalación- fueron desalojadas todas las personas que se encontraban en el lugar, aunque se dejó abierta la cafetería de Aliva por si alguien acudía a la zona sin tener conocimiento del cierre.

"Ha habido coordinación permanente y afortunadamente nadie se ha despistado y todo ha ido bien", ha recalcado.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Por otra parte, cuestionado por el recurso que la Asociación de Viviendas de Uso Turístico está preparando contra una parte del decreto regulador de las mismas por considerarlo "ilegal", Martínez Abad ha mostrado su "respeto" a la decisión del colectivo.

"Si alguien no está de acuerdo, puede acudir a los tribunales y determinarán si tiene o no razón", ha dicho mientras ha defendido la legalidad de la norma: "Estamos convencidos de que el decreto es perfectamente legal".

Ha señalado que desde su Consejería se ha trabajado con la asociación durante la redacción de la normativa, y que colaboran y hablan "permanentemente".

"Entiendo que ellos tengan que buscar sus intereses y que pretendan que nada se modifique, pero respeto absoluto a la decisión que puedan tomar", ha dicho el consejero.

Y también ha destacado que el Consejo de Estado ha aprobado el decreto y que, incluso, "ha felicitado" al Ejecutivo por él.

Martínez Abad ha hecho estas declaraciones este lunes a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada del Palacio de Festivales.