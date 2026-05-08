Más de 1.100 profesionales se dan cita en Santander para abordar los retos y tendencias de la FP

Congreso nacional de FP - CAIXABANK DUALIZA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.100 docentes y profesionales han asistido este jueves y viernes en Santander al Congreso nacional de Formación Profesional impulsado por la asociación nacional de centros FPEmpresa y la Fundación CaixaBank Dualiza, en el que han analizado las principales tendencias, retos y buenas prácticas que afronta en la actualidad esta modalidad formativa.

La inauguración del evento, con el lema 'Tendiendo puentes: la FP, un espacio de oportunidades', ha corrido a cargo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la secretaria general de FP del Ministerio, Esther Monterrubio; el presidente de FPEmpresa, Luis García; y la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis.

Este último ha calificado la Formación Profesional como "un sistema conectado que une centros, empresas y territorios para dar respuesta a los retos del futuro", mientras que la directora de CaixaBank Dualiza ha añadido que los centros de FP "son motores de crecimiento territorial y espacios desde los que se generan oportunidades reales para las personas y las empresas".

Y desde el ámbito institucional, Monterrubio ha señalado que la FP se ha "consolidado como una política estratégica de país, clave para mejorar la empleabilidad y transformar el modelo productivo", y Buruaga ha puesto en valor su papel como "herramienta fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo en la comunidad".

Las dos primeras ponencias han corrido a cargo de la secretaria general de FP del Ministerio y del consejero cántabro del ramo, Sergio Silva, en conversación con la directora general de FP del Gobierno regional, Cristina Montes.

Estos dos últimos han abordado la evolución y consolidación del sistema de Formación Profesional en Cantabria, poniendo el foco en su crecimiento en los últimos años y en los retos que plantea su desarrollo futuro.

En este sentido, ambos han destacado la necesidad de seguir reforzando la colaboración entre administraciones, centros y empresas, así como de avanzar en la planificación estratégica del sistema para adaptarlo a las necesidades del tejido productivo. También han subrayado la importancia de la FP dual y de una financiación adecuada que garantice su calidad y sostenibilidad en el tiempo.

Además, la inclusión social y el bienestar emocional han centrado parte de la primera jornada, con intervenciones que han puesto el foco en el papel de la FP como herramienta para garantizar igualdad de oportunidades y acompañar a las personas más allá de la empleabilidad.

En este sentido, Daniel Rodríguez de Blas, de Fundación FOESSA, ha subrayado que la FP es "una de las palancas más eficaces para reducir la exclusión social, siempre que garantice el acceso real a quienes más lo necesitan".

Por su parte, el psicólogo José Antonio Luengo ha destacado que "no puede haber aprendizaje sin bienestar emocional", y ha reclamado reforzar el acompañamiento al alumnado como parte esencial del sistema educativo.

Además, los asistentes también han podido conocer diferentes buenas prácticas desarrolladas en centros educativos. Ixaka Egurbide, del IMH Campus, ha compartido la experiencia de su centro en el desarrollo de iniciativas orientadas a reforzar la conexión entre la FP y el entorno productivo; y Sonia Gil, del CIFP Pirámide de Huesca, ha presentado distintas iniciativas educativas centradas en la innovación metodológica y el trabajo coordinado del profesorado.

La segunda jornada ha permitido profundizar en el impacto de la innovación en el sistema educativo, especialmente en el papel creciente de la inteligencia artificial y en la importancia de las 'competencias blandas' o 'soft skills' en el mercado laboral actual.

En este sentido, el catedrático y director académico de la UCLM, Carlos González, ha analizado la evolución de la IA y su aplicación directa en el plano formativo; mientras que la responsable de selección de talento y movilidad interna del Grupo Indra, Mónica Lázaro ha abordado la evolución de las 'soft skills' hacia las denominadas 'power skills', que ha subrayado que son ya las competencias que "marcan la diferencia en el desarrollo profesional y la empleabilidad".

RECONOCIMIENTO DE LA IX CONVOCATORIA DE AYUDAS DUALIZA

Además, el congreso también ha acogido la entrega de reconocimientos a los centros educativos participantes en la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, una iniciativa impulsada por CaixaBank Dualiza en colaboración con FPEmpresa que tiene como objetivo fomentar la innovación en la Formación Profesional mediante el apoyo a proyectos desarrollados por centros educativos en conexión con empresas y otros agentes del entorno.

A través de esta convocatoria se impulsan propuestas que mejoran la calidad de la formación, refuerzan la empleabilidad del alumnado y contribuyen a adaptar la FP a los retos actuales del mercado laboral, con el fin de favorecer el trabajo colaborativo y la transferencia de buenas prácticas entre centros.