Más de 1.200 corredores se citan en la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander, que bate récord de participación - PONLE FRENO

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 corredores se han dado cita en la mañana de este domingo en la carrera solidaria por las víctimas de accidentes de tráfico y la Seguridad Vial, 'Ponle freno', que ha tenido lugar en Santander y que ha batido su récord de participación en la ciudad.

Junto a los participantes, que han hecho dos recorridos de 5 y 10 kilómetros, han estado distintas autoridades que han llevado la pancarta de la iniciativa como la alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, entre otros, y los embajadores de la carrera, el presentador de televisión Manu Sánchez y el atleta y campeón mundial de maratón Martín Fiz.

El Circuito de Carreras de 'Ponle freno', la mayor plataforma de acción social impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, organiza esta iniciativa en diferentes ciudades como Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao o la capital cántabra.

Su objetivo es la recaudación de fondos que este año irán destinados al programa dirigido a jóvenes 'Te puede pasar', de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal (AESLEME), para las víctimas de accidentes de tráfico o para proyectos que ayuden a evitarlas, ha informado la organización en nota de prensa.