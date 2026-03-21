Más de 200 investigadoras se reunirán en el XIV Congreso Internacional de Estudios de las Mujeres en Santander

Archivo - Biblioteca Central de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 investigadoras se reunirán en el XIV Congreso Internacional de Estudios de las Mujeres, que se celebrará en la Biblioteca Central de Cantabria, en Santander, los días 8, 9 y 10 de abril.

Bajo el lema 'Miradas feministas: investigación y docencia hacia un futuro inclusivo', compartirán sus trabajos y los resultados de sus últimas investigaciones, ha informado la organización.

Organizado por la Universidad de Cantabria (UC), la Sociedad Menéndez Pelayo y la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM), este encuentro bienal se ha consolidado como un espacio para generar conocimiento científico con perspectiva de género.

Por primera vez, el Congreso se centra en la docencia, con la idea de que sea un lugar seguro para el debate y la reflexión en torno a las formas de enseñanza y un encuentro en el que repensar cómo incorporar las investigaciones feministas a los programas y proyectos didácticos.

Una necesidad que surge tras analizar la realidad de las aulas, por la ausencia de intelectuales y escritoras en los manuales de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y en los currículos universitarios.

"Las mujeres escritoras no tienen la presencia necesaria en el canon literario escolar; las generaciones de jóvenes lectores desconocen casi por completo la vida y la obra literaria de las mujeres de todas las épocas, pues en los libros de texto apenas hay un 10% de autoras y la situación no es mejor en los manuales universitarios", ha afirmado la catedrática de Didáctica del área de Lengua y Literatura de la UC Raquel Gutiérrez, una de las directoras del Congreso.

El encuentro se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria para que el debate académico se comparta con toda la ciudadanía interesada.

Durante los tres días, se abordarán temas como el desarrollo de metodologías inclusivas en las aulas (feministas, queer y crip), literatura y lingüística para la igualdad, la creación de materiales didácticos con perspectiva de género, la adaptación de propuestas educativas para el alumnado con diversidad funcional o la inclusión en el currículo educativo de figuras que se encuentran fuera de canon.

Además, a través de los distintos trabajos que se presentan, se explorará la vida y obra de mujeres que fueron fundamentales en el desarrollo del pensamiento intelectual y cultural del siglo XX como la escritora, traductora y periodista cántabra Consuelo Berges, la novelista María Lejárraga, la directora de cine Virginie Despentes o la filósofa Mary Hesse, entre otras.