Más de 200 residentes de diferentes comunidades participan en la Jornada de Puertas Abiertas de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 futuros residentes procedentes de distintas comunidades autónomas, como Madrid o el País Vasco, han participado este jueves en la Jornada de Puertas Abiertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Así, han conocido de primera mano la oferta de 119 plazas en más de 40 especialidades médicas, enfermeras y vinculadas a otras disciplinas sanitarias del hospital cántabro.

En concreto, este año son 94 plazas MIR (especialización médica), 15 plazas EIR (especialización enfermera) y 10 plazas en otras especialidades como Psicología Clínica, Radiofísica, Química, Farmacia o Biología.

La jornada ha sido un punto de encuentro entre los futuros residentes y los responsables de la Dirección del hospital, el área de Docencia y los tutores de los distintos servicios especializados, quienes han mostrado las potencialidades de Valdecilla como centro de alta complejidad, y han guiado a los asistentes en visitas a los servicios de su interés. Además, han participado residentes en formación para contar su experiencia.

Así, el director gerente de Valdecilla, Félix Rubial, ha inaugurado el acto donde ha destacado la trayectoria del hospital como "un centro casi centenario, con una cultura propia y un posicionamiento consolidado de liderazgo en el sistema sanitario español".

En concreto, ha subrayado los resultados del último Barómetro Sanitario, en el que Cantabria lidera indicadores como la satisfacción de los pacientes o la calidad de la atención en Urgencias y Consultas Externas. "Os vais a formar en un entorno exigente, con altos estándares, donde las cosas se hacen bien", ha señalado.

Por su parte, el jefe de Estudios del hospital, Héctor Alonso, ha explicado la evolución del plan transversal de formación del hospital, orientado a reforzar la calidad docente y la capacitación de los residentes.

"Estamos transformando nuestra oferta formativa para adaptarla a las nuevas necesidades asistenciales y profesionales, con el apoyo imprescindible de los tutores", a quienes ha agradecido su implicación.

Y desde el ámbito docente, la tutora de Ginecología y Obstetricia, Victoria Orallo, ha puesto el foco en el acompañamiento al residente y en el carácter multidisciplinar del hospital.

"Es un centro de referencia en procedimientos altamente especializados, donde el trabajo en equipo entre servicios forma parte del día a día", ha señalado, destacando también la combinación de innovación tecnológica y enfoque humanizado en la atención.

La especialista ha hecho hincapié en que Valdecilla fue el primer hospital público de España en incorporar el dispositivo JADA para tratar la hemorragia posparto.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que esta jornada, organizada por la Comisión de Docencia y celebrada en el salón Gómez Durán, se ha consolidado como una cita "clave" para quienes se encuentran en el proceso de elección de plaza.

Además, ha puesto en valor que uno de los elementos diferenciales de Valdecilla es su apuesta por las rotaciones externas. De este modo, se sitúa entre los centros que más residentes envían a completar su formación en otros hospitales nacionales e internacionales, al tiempo que acoge cada año a cerca de 200 residentes de otros centros, lo que refuerza su carácter abierto y su proyección docente.

CENTRO DE REFERENCIA

El Hospital de Valdecilla cuenta con todas las especialidades médicas y nueve CSUR --Cirugía Reconstructiva Uretral Compleja del Adulto, Trasplante pulmonar, Trasplante hematopoyético infantil, Ataxias y paraplejías hereditarias, Enfermedades autoinmunes sistémicas, Ataxias y paraplejias hereditarias, Tumores renales con afectación vascular, Neoplasias gastrointestinales precoces complejas Dolor neuropático refractario--, además de ser centro designado por el Ministerio de Sanidad para la administración de terapias CAR-T.

Cuenta con una "robusta" infraestructura para dar soporte a la alta demanda sanitaria de Cantabria y de pacientes referidos de otras comunidades, con más de 900 camas.

Gestiona un volumen anual de 750.000 consultas externas, lo que refleja su alta actividad ambulatoria; atiende 190.000 urgencias al año, 40.000 ingresos --2.000 de ellos en hospitalización domiciliaria-- y realiza una media anual de 27.500 intervenciones quirúrgicas.

En el ámbito tecnológico, Valdecilla es referente en cirugía robótica multiespecialidad, con cerca de 6.000 procedimientos realizados y una amplia trayectoria como centro formador de profesionales de otros hospitales.

Asimismo, participa activamente en redes europeas y ha sido seleccionado para integrarse en la futura Red Europea de Centros Oncológicos Integrales (CraNE), consolidando su posición en la vanguardia de la atención sanitaria y la investigación biomédica.