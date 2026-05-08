Más de 300 artistas participarán en la 25º Gala del Folclore Cántabro el 10 de junio a favor de ASPACE

Presentación de la XXV Gala del Folclore Cántabro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Folclore Cántabro celebrará su 25 aniversario el miércoles 10 de junio, a partir de las 19.30 horas en el Palacio de Festivales, donde reunirá a más 300 artistas entre los que estarán Nando Agüeros, el pitero Paco San José, el rabelista Alberto Terán y las cantantes Esther Terán, Puri Díaz y Daniela Cadavieco, ésta en su debut a los 12 años.

La cita tendrá nuevamente un componente solidario ya que recaudará fondos para ASPACE, entidad sin ánimo de lucro que apoya las necesidades de personas con parálisis cerebral y daño cerebral. Como novedad este año, habrá una actuación de miembros de esta asociación que realizarán un baile montañés en silla de ruedas acompañados por el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega. Presentarán así el Grupo de Danzas de ASPACE.

Además de este último, el evento contará con la actuación de los grupos de danzas San Sebastián de Reinosa y La Esperanza de Requejo, así como de la Banda de Gaitas de Cantabria, la Coral Salvé de Laredo y la Banda Municipal de Santander.

Las entradas para la gala, cuyo precio oscila entre los 8 a los 10 euros, saldrán a la venta este sábado, 9 de mayo, a partir de las 11.00 horas en los canales habituales del Palacio de Festivales: en taquilla y en su página web www.palaciofestivales.com.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la entidad organizadora la Asociación Cultural PROA, Juan Antonio Prieto, han presentado este viernes el festival en rueda de prensa.

Según ha detallado Prieto, la gala recordará a los artistas que "ya no están", como Chema Puente, Conchi García o El Malvís, y habrá un homenajeado que se dará a conocer próximamente.

Ha avanzado que otra de las novedades de este año será la interpretación de la 'Danza de San Román', un baile que se ha recuperado gracias al pitero Paco San José, que lo interpretará, acompañado del rabelista Alberto Terán y del Grupo de Danzas San Sebastián de Reinosa, bajo la dirección de Julio Arce.

También sonarán algunos pasajes de la 'Misa Popular Cántabra', original de Nobel Sámano, y el 'Coro de pasiegas' de la zarzuela montañesa 'El Salto del Pasiego', cuyos autores fueron el maestro Fernández Caballero y el escritor Luis de Eguilaz.

La interpretación correrá a cargo de la Banda Municipal de Santander, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas de Nuestra Señora de Covadonga, bajo la dirección de los maestros Vicent Pelechano y José Luis Ocejo.

Además, como es habitual en este evento, tendrá lugar un debut que en este caso será la presentación de Daniela Cadavieco, una joven cantante de 12 años, que actuará junto a Esther Terán y Puri Díaz.

Y volverá a la cita el Coro Ronda La Esperanza de Requejo, que junto al grupo infantil Los Trastolillos, ofrecerán rondas campurrianas.

El broche final lo pondrá Nando Agüeros que interpretará 'Viento del Norte' junto a la Banda Municipal de Santander y la Coral Salvé de Laredo.

APUESTA POR EL FOLCLORE

Por su parte, Martínez Abad ha destacado que para el Gobierno la defensa y promoción del folclore es una "prioridad" y ha resaltado la importancia de "preservar las raíces y mantener viva la identidad cultural de Cantabria".

Así, para el consejero, el folclore y las tradiciones son "elementos esenciales" que no solo enriquecen la cultura de un territorio, sino que también "fortalecen los lazos comunitarios y fomentan el orgullo y la pertenencia entre las personas".

"Una región que no cuide su folclore, que no lo dé a conocer, es una tierra que corre el peligro de perder su pasado y desdibujar su futuro", ha dicho.

Por ello, ha incidido en que la Gala del Folclore es "una oportunidad para "conectar con nuestras raíces y para mostrar a la sociedad la riqueza y diversidad de nuestra cultura".

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento a esta veterana gala, y ha reconocido el trabajo de sus organizadores, así como la "generosidad" de los artistas que actúan en ella.