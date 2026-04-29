Más de 600 personas en Cantabria lograron un empleo a través de Cruz Roja en 2025 - CRUZ ROJA

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 635 personas en Cantabria accedieron el año pasado a un trabajo a través del área de Empleo de Cruz Roja.

En concreto, este departamento atendió a 2.060 personas en la región, de las que 1.334 fueron mujeres --un 65 por ciento--, y obtuvo una media de inserción del 49%.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en un comunicado con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador que se conmemora el viernes 1 de mayo.

Según ha indicado la organización, esta atención se ha hecho a través de procesos de orientación, acompañamiento al empleo y programas de inserción laboral integral dirigidos a personas con mayores dificultades, como mujeres víctimas de violencia de género.

Cruz Roja ha destacado que el "impacto" de este modelo se apoya en una "sólida" red empresarial, con la participación de 503 empresas en la región que han permitido generar más de 1.000 alianzas, ha resaltado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la formación es "un eje estratégico" para mejorar el acceso y la calidad del empleo, y ha detallado que durante 2025 impulsó formaciones alineadas con la transformación digital y ecológica, incluyendo energías renovables, reciclaje, fibra óptica, programación, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Este modelo de acompañamiento al empleo de Cruz Roja cuenta con una cofinanciación de fondos públicos y privados, en los que destaca el Fondo Social Europeo (FSE y FSE+).

A ello se suma la colaboración de administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, empresas, fundaciones y entidades privadas, para un enfoque "integral, sostenido y cercano, orientado a garantizar el derecho al empleo en condiciones de igualdad", ha concluido.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Cantabria, que desarrolla sus proyectos en las oficinas de Cruz Roja en Sarón, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y Santander, cumplió el año pasado 25 años de trayectoria.