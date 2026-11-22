Más de 700 reses se dan cita en la Olimpiada del Tudanco en Cabezón de la Sal - GOBIERNO DE CANTABRIA

CABEZÓN DE LA SAL, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabezón de la Sal ha acogido este domingo la Olimpiada del Tudanco, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario ganadero y festivo de la comunidad autónoma, que ha reunido a más de 700 reses de 15 ganaderías, además de a miles de personas.

Durante la jornada ha tenido lugar el XLVI Concurso Nacional de Ganado Vacuno de Raza Tudanca y se ha desarrollado también el tradicional mercado de productos locales y la entrega de premios y campanos a los mejores ejemplares del certamen.

Uno de los momentos más esperados ha vuelto a ser la tradicional 'Pasá' de las vacas tudancas por las calles de Cabezón de la Sal, que ha congregado a numerosos vecinos y visitantes para contemplar uno de los actos más característicos de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

La programación ha concluido con la actuación del grupo Repande y diversas actividades culturales y festivas que han puesto el broche final a una jornada dedicada a la puesta en valor de la ganadería extensiva y de una de las razas autóctonas más representativas de Cantabria.

La Olimpiada del Tudanco constituye cada año un escaparate para la promoción de la raza tudanca, la defensa del medio rural y la dinamización económica y turística de la comarca.

Al evento ha asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompañada por la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO

Buruaga ha destacado el significado de una celebración que representa "como pocas" la identidad, las raíces y el futuro de Cantabria, y ha subrayado el papel que desempeñan las ferias ganaderas como "lugar de encuentro, socialización y convivencia" y en la conservación del patrimonio rural, la dinamización económica de los municipios y la promoción de las razas autóctonas.

"Las ferias ganaderas son el mejor escaparate del trabajo, el mimo, la dedicación y el cuidado que nuestros ganaderos prestan a sus animales durante todo el año", ha dicho.

La presidenta ha señalado que la Olimpiada del Tudanco es "mucho más que una feria de ganado", ya que constituye una expresión de "tradición, cultura, folclore, gastronomía y, sobre todo, orgullo por nuestras razas autóctonas y por nuestro mundo rural".

Asimismo, ha puesto en valor que este tipo de encuentros "dinamizan nuestros pueblos, atraen visitantes, generan actividad económica y son un punto de encuentro para nuestra gente".

La jefa del Ejecutivo ha felicitado a las 15 ganaderías participantes por la calidad de los ejemplares presentados al concurso nacional y ha trasladado un mensaje de reconocimiento al conjunto del sector.

"El Gobierno de Cantabria está y estará al lado de nuestros ganaderos", ha afirmado, al tiempo que ha recordado las actuaciones desarrolladas para hacer frente a las enfermedades que han afectado a la cabaña ganadera, incluyendo la vacunación gratuita y otras medidas de apoyo al sector.

En este sentido, ha reiterado que el Ejecutivo mantiene una interlocución permanente con los profesionales para conocer sus necesidades y adoptar decisiones orientadas a reforzar la actividad ganadera.

"El sector primario es estratégico para Cantabria. Es empleo, economía, alimentación, territorio y lucha contra el despoblamiento. Es una parte esencial de nuestra identidad", ha asegurado.

Entre otras autoridades, han asistido a la cita el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, Lorenzo González.

La edición de este año ha contado con la participación de 15 explotaciones ganaderas que han presentado algunos de los mejores ejemplares de raza tudanca del país en el Concurso Nacional de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, principal eje de la programación.