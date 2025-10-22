Más de 750 alumnos de Santander aprenderán alimentación saludable en la nueva 'Cocina de la Plaza' de la Esperanza - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 750 alumnos de los colegios de Santander aprenderán durante este curso sobre alimentación saludable en la nueva 'Cocina de la Plaza', que se ha estrenado este miércoles, a través del programa 'Aula saludable del Mercado de la Esperanza', recuperado ahora tras su suspensión durante la pandemia.

Unos 30 alumnos de sexto de Primaria del CEIP Nueva Montaña han protagonizado el inicio de la nueva temporada, que tendrá lugar en este espacio durante un total de 25 miércoles hasta junio, acompañados por la alcaldesa, Gema Igual.

Estas jornadas matinales duran tres horas y participan unos 30 ó 35 alumnos, que hablan con los comerciantes, participan en la compra de los productos en el Mercado de la Esperanza y, posteriormente, los cocinan ellos mismos con la ayuda de los profesionales de la Asociación de Cocineros de Cantabria. Para finalizar, los niños degustan todos los platos y se les exponen las ventajas de una alimentación saludable.

Este 'Aula saludable' comenzó en 2013 fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, la Asociación de Cocineros de Cantabria y la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza. Tras su suspensión durante la pandemia, se retoma ahora aprovechando la nueva instalación construida en el Mercado de la Esperanza.

La recuperación de este programa es "una satisfacción y representa el apoyo al comercio local, el impulso a la educación en hábitos de vida saludables y el fortalecimiento del vínculo entre la ciudadanía y un espacio emblemático de la ciudad como el Mercado de la Esperanza", ha destacado la alcaldesa.

El Ayuntamiento trabajará para ampliar el programa, incorporar nuevos contenidos y extenderlo a otros grupos de población, como familias o personas mayores. El propósito es que "se convierta en un espacio de referencia, abierto a la ciudadanía, donde aprender, cocinar y compartir conocimientos sea una experiencia accesible para todos", ha afirmado Igual.

En el estreno, también han participado el concejal de Comercio y Mercados, Álvaro Lavín, la presidenta de la Asociación de los Comerciantes de la Esperanza, Marta Gómez, y también la representante de la Asociación de Cocineros, Flor Bueyes.