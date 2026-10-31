Más de 9.400 profesores elegirán a la Junta de Personal Docente el 3 de diciembre

Archivo - Aula en un centro escolar de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.402 profesores de 242 centros educativos de Cantabria participarán el 3 de diciembre en la convocatoria electoral para la Junta de Personal Docente. Las votaciones se desarrollarán en las 42 mesas habilitadas para elegir a los 39 delegados --2 más que hace 4 años-- que integran este órgano.

Durante el mandado que concluye a finales de este año y que dio inicio en 2022, la Junta de Personal ha estado compuesta por 15 delegados de STEC, 12 de ANPE, 4 de CCOO, 3 de UGT y 3 de TÚ.

Desde las diferentes centrales sindicales que concurren al proceso se ha valorado la convocatoria electoral como una nueva oportunidad para defender las posiciones del profesorado de la enseñanza pública ante la Administración.

La actual presidenta de la Junta, Rus Trueba, del sindicato ANPE, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el objetivo de su organización es "revalidar y mejorar los resultados obtenidos hace cuatro años" con la confianza de que el trabajo desarrollado durante este tiempo es su mejor carta de presentación.

Ha subrayado que ANPE ha tenido "un papel protagonista" al frente de la presidencia. También ha resaltado su apuesta por la unidad sindical "como herramienta fundamental" para defender los intereses del colectivo.

Sus objetivos para la próxima etapa 2026-2030 serán "defender a los docentes y sus condiciones laborales". Una defensa que extiende a "una educación pública y de calidad y poner en valor la profesion".

Por su parte, Diego San Gabiel, del sindicato STEC, ha apuntado que la organización entiende las elecciones del 3 de diciembre "como un balance del trabajo diario y también un plesbicito sobre la nociva gestión de Silva", en alusión al consejero de Educación.

Tras una legislatura de "movilizaciones históricas", ha indicado que esperan ampliar el "apoyo mayoritario" obtenido hace cuatro años con el fin de "reforzar la defensa de las condiciones laborales y la calidad del sistema educativo publico".

Y lo harán de acuerdo a los principios que les "caracterizan" como "el rechazo de subvenciones para garantizar la independiencia el sidicato, conciencia de clase trabajadora, rotatividad de las responsabilidades para que nadie se eternice en cargos y que la asamblea tiene siempre la ultima palabra".

En cuanto a UGT, Jesús San Emeterio, ha afirmado que afronta la convocatoria electoral "con mucha expectación para poner de relieve el trabajo realizado por el sindicato".

Según ha significado, la candidatura "aúna la experiencia con las nuevas ideas de jóvenes docentes desde una perspectiva intergeneracional". Su campaña se ha denominado 'Tu voz', porque "debemos centrarnos en los problemas reales del profesorado, escuchar a los compañeros, analizar las demandas y estudiar las actuaciones para canalizarlas en acciones sindicales específicas".

Han puesto el acento en la reivindicación de medidas en torno a la atención a la diversidad; que el profesorado especialista imparta exclusivamente su especialidad, y refuerzo adecuado y mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado y de las infraestructuras en Formación Profesional, entre otras.

Además, piden mejoras retributivas para los docentes en general y en la gestión de la interinidad.

La responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, ha hecho un balance de este último periodo de la Junta de Personal Docente, resaltando que "han sido unos años de intensas luchas donde se han organizado los claustros, el encierro de 10 días de los delegados en el Gobierno de Cantabria, los 13 días de jornada de lucha en formato de huelga con un amplísimo seguimiento en los centros, concentraciones y manifestaciones masivas".

De cara a la nueva etapa, ha puesto de manifiesto el interés del sindicato por "mantener ese espíritu de lucha reivindicativo y colaborativo en los centros de trabajo".

Ha opinado que se vive un "retroceso de derechos y de recortes en la enseñanza pública" y que "es posible que en el futuro se vea todavía mucho más acrecentado". Por ello, espera que los docentes den a CCOO "una amplia mayoría de representación, porque hemos demostrado que hemos sido el sindicato más negociador, pero a la vez el más combativo y organizador".